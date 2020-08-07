***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.380.900 6.722.902Dönem Karı (Zararı)22.467.848 28.814.244Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)22.467.848 28.814.244Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.646.389 2.375.222Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 3.665.442 2.883.796Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler86.389 642.793Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 291.995 542.786Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15,23 -76.196 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-129.410 100.007Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler126.658 -1.092.311Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler123.444 -284.581Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4,7 -459.592 -1.128.411Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri4,7 462.806 320.681Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 26.001Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-232.100 -85.057Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -232.100 -85.057İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-47.182.348 -22.178.799Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-66.616.334 -33.585.728İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4, 7 -37.553.703 -10.909.834İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -29.062.631 -22.675.894Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.033.366 -2.993.723İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4, 8 933.240 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -10.966.606 -2.993.723Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 63.891.033 31.334.323Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.693.421 -17.526.520İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4, 7 -6.480.862 6.239.437İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -5.212.559 -23.765.957Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-22.730.260 592.849İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4, 8 -34.723.942 -728.190İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 11.993.682 1.321.039Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-21.068.111 9.010.667Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -3.312.789 -2.287.765YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.463.790 -3.044.097Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri260.000 115.243Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 260.000 115.243Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.723.790 -3.159.340Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -5.723.790 -3.159.340FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.077.012 -1.768.558Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri30.142.564 0Kredilerden Nakit Girişleri30.142.564Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -1.716.009Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -1.716.009Ödenen Faiz-123.444 -55.553Alınan Faiz57.892 3.004YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)232.322 1.910.247NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)232.322 1.910.247DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.570.533 415.893DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.802.855 2.326.140Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.600.000 6.231.348 142.100 -344.955 2.135.035 69.733.395 33.600.672 118.097.595 118.097.595Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler33.600.672 -33.600.672 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)155.893 22.617.855 22.773.748 22.773.748Dönem Karı (Zararı)22.617.855 22.617.855 22.617.855Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)155.893 155.893 155.893Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler6.600.000 6.231.348 142.100 -189.062 2.135.035 103.334.067 22.617.855 140.871.343 140.871.343Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.000.000 6.231.348 142.100 -418.624 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar33.000.000 6.231.348 142.100 -418.624 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651Transferler18.683.725 -18.683.725 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)169.072 19.202.746 19.371.818 19.371.818Dönem Karı (Zararı)19.202.746 19.202.746 19.202.746Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)169.072 169.072 169.072Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 6.231.348 142.100 -249.552 2.135.035 95.617.792 19.202.746 156.079.469 156.079.469Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.802.855 1.570.533Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar113.076.868 46.930.361İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,7 59.182.346 21.628.643İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 53.894.522 25.301.718Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar6.387.553 8.497.282İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4,8 358.853İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 6.387.553 8.138.429Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar9 79.359.008 143.234.985Peşin Ödenmiş Giderler12.342.094 5.629.850İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4,10 57.115 631.502İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 12.284.979 4.998.348Diğer Dönen Varlıklar32.074.577 25.491.125İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 32.074.577 25.491.125ARA TOPLAM245.042.955 231.354.136TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR245.042.955 231.354.136DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar69.698.781 67.665.769Arazi ve Arsalar11 367.557 367.557Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 1.206.240 1.264.426Binalar11 15.938.654 16.173.102Tesis, Makine ve Cihazlar11 45.781.764 43.623.168Taşıtlar11 75.452 100.242Mobilya ve Demirbaşlar11 2.251.322 2.574.883Yapılmakta Olan Yatırımlar11 4.077.792 3.562.391Kullanım Hakkı Varlıkları13 444.327 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.692 10.256Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 7.692 10.256Peşin Ödenmiş Giderler5.255.000 5.255.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 5.255.000 5.255.000Ertelenmiş Vergi Varlığı26 0 1.654.820Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR75.405.800 74.585.845TOPLAM VARLIKLAR320.448.755 305.939.981KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar38.987.862 8.845.298İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar38.987.862 8.845.298Banka Kredileri6 38.821.751 8.845.298Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 166.111 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar55.321.408 67.474.418İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,7 9.107.194 15.588.053İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 46.214.214 51.886.365Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 832.972 648.140Diğer Borçlar49.691.300 83.990.819İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4,8 49.680.191 83.979.710İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 11.109 11.109Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.340 1.793.030İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 6.340 430.763İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 0 1.362.267Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15,26 559.491 0Kısa Vadeli Karşılıklar5.751.866 2.223.536Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 191.565 312.941Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 5.560.301 1.910.595Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.479.075 1.508.063İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 9.479.075 1.508.063ARA TOPLAM160.630.314 166.483.304TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER160.630.314 166.483.304UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar291.486 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar291.486 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 291.486Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar2.751.418 2.749.026Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 2.751.418 2.749.026Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü696.068 0Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.738.972 2.749.026TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER164.369.286 169.232.330ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar156.079.469 136.707.651Ödenmiş Sermaye20 33.000.000 33.000.000Sermaye Düzeltme Farkları20 6.231.348 6.231.348Paylara İlişkin Primler (İskontolar)142.100 142.100Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-249.552 -418.624Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-249.552 -418.624Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-249.552 -418.624Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.135.035 2.135.035Yasal Yedekler20 2.135.035 2.135.035Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 95.617.792 76.934.067Net Dönem Karı veya Zararı27 19.202.746 18.683.725TOPLAM ÖZKAYNAKLAR156.079.469 136.707.651TOPLAM KAYNAKLAR320.448.755 305.939.981Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 151.270.242 109.175.819 70.268.966 58.230.716Satışların Maliyeti21 -121.869.646 -69.542.288 -54.334.725 -36.159.473TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.400.596 39.633.531 15.934.241 22.071.243BRÜT KAR (ZARAR)29.400.596 39.633.531 15.934.241 22.071.243Genel Yönetim Giderleri22 -3.598.601 -2.235.160 -2.101.766 -1.260.190Pazarlama Giderleri22 -4.224.345 -6.818.933 -1.837.602 -3.468.795Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 14.454.011 6.537.713 7.854.345 2.190.724Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -6.935.459 -6.456.786 -2.860.578 -3.200.898ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)29.096.202 30.660.365 16.988.640 16.332.084Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 57.892 3.005 57.533 1.162FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)29.154.094 30.663.370 17.046.173 16.333.246Finansman Gelirleri25 547.253 379.873 -291.055 321.995Finansman Giderleri25 -7.233.499 -2.228.999 -1.977.395 -1.610.704SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.467.848 28.814.244 14.777.723 15.044.537Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.265.102 -6.196.389 -2.111.591 -3.076.664Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -961.901 -4.877.340 -559.491 -2.534.730Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -2.303.201 -1.319.049 -1.552.100 -541.934SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.202.746 22.617.855 12.666.132 11.967.873DÖNEM KARI (ZARARI)19.202.746 22.617.855 12.666.132 11.967.873Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları19.202.746 22.617.855 12.666.132 11.967.873Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar169.072 121.597 124.815 -55.337Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 216.759 155.893 160.019 -70.945Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-47.687 -34.296 -35.204 15.608Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -47.687 -34.296 -35.204 15.608Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)169.072 121.597 124.815 -55.337TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.371.818 22.739.452 12.790.947 11.912.536Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları19.371.818 22.739.452 12.790.947 11.912.536http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866901BIST