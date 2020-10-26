***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.600.000 6.231.348 142.100 -344.955 2.135.035 69.733.395 33.600.672 118.097.595 118.097.595Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler26.400.000 7.200.672 -33.600.672 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.440 24.171.396 24.188.836 24.188.836Dönem Karı (Zararı)24.171.396 24.171.396 22.617.855Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.440 17.440 155.893Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 6.231.348 142.100 -327.515 2.135.035 76.934.067 24.171.396 142.286.431 142.286.431Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.000.000 6.231.348 142.100 -418.624 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar33.000.000 6.231.348 142.100 -418.624 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651Transferler18.683.725 -18.683.725 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)228.757 20.456.042 20.684.799 20.684.799Dönem Karı (Zararı)20.456.042 20.456.042 20.456.042Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)228.757 228.757 228.757Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 6.231.348 142.100 -189.867 2.135.035 95.617.792 20.456.042 157.392.450 157.392.450Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.189.422 4.295.457Dönem Karı (Zararı)24.194.292 30.737.153Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)24.194.292 30.737.153Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.629.358 3.881.750Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 5.454.475 4.397.854Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler281.084 721.090Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 449.247 590.708Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16,24 -76.196 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-91.967 130.382Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler127.887 -602.240Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler123.444 -284.581Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4,7 -459.777 -932.864Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri4,7 464.220 615.205Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 26.001Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-463Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-233.625 -660.955Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -233.625 -660.955İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-61.210.301 -25.640.634Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-55.037.224 -31.226.041İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4, 7 -23.082.495 -11.797.547İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -31.954.729 -19.428.494Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-36.878.342 1.761.847İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4, 8 -22.782.184 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -14.096.158 1.761.847Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 35.742.489 23.121.422Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.666.944 -23.689.969İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4, 7 -5.804.705 2.783.638İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -18.862.239 -26.473.607Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.629.720 4.392.107İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4, 8 5.994.022 -952.136İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 13.635.698 5.344.243Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-31.386.651 8.978.269Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -3.802.771 -4.682.812YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.796.908 -4.783.539İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları14 -1.250.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri494.449 13.147Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 494.449 13.147Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.041.357 -4.796.686Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -9.041.357 -4.796.686FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.589.210 1.463.952Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri45.573.382 0Kredilerden Nakit Girişleri45.573.382Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 1.516.501Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 1.516.501Ödenen Faiz-123.444 -55.553Alınan Faiz139.272 3.004YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)602.880 975.870NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)602.880 975.870DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.570.533 415.893DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.173.413 1.391.763Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.173.413 1.570.533Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar101.500.645 46.930.361İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,7 44.711.138 21.628.643İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 56.789.507 25.301.718Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar30.266.756 8.497.282İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4,8 23.772.539 358.853İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 6.494.217 8.138.429Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar9 107.507.552 143.234.985Peşin Ödenmiş Giderler9.978.402 5.629.850İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4,10 631.502İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 9.978.402 4.998.348Diğer Dönen Varlıklar37.367.094 25.491.125İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 37.367.094 25.491.125ARA TOPLAM288.793.862 231.354.136TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR288.793.862 231.354.136DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 1.250.463Maddi Duran Varlıklar70.995.384 67.665.769Arazi ve Arsalar11 367.557 367.557Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 1.177.229 1.264.426Binalar11 15.821.318 16.173.102Tesis, Makine ve Cihazlar11 44.128.672 43.623.168Taşıtlar11 63.057 100.242Mobilya ve Demirbaşlar11 2.042.192 2.574.883Yapılmakta Olan Yatırımlar11 7.395.359 3.562.391Kullanım Hakkı Varlıkları13 399.894 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.699 10.256Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 6.699 10.256Peşin Ödenmiş Giderler5.255.000 5.255.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 5.255.000 5.255.000Ertelenmiş Vergi Varlığı27 0 1.654.820Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR77.907.440 74.585.845TOPLAM VARLIKLAR366.701.302 305.939.981KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar54.418.680 8.845.298İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar54.418.680 8.845.298Banka Kredileri6 54.247.303 8.845.298Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 171.377 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar42.347.699 67.474.418İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,7 9.783.350 15.588.053İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 32.564.349 51.886.365Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 1.040.357 648.140Diğer Borçlar90.408.371 83.990.819İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 90.397.262 83.979.710İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4,8 11.109 11.109Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)27.201 1.793.030İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 7.233 430.763İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 19.968 1.362.267Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16,27 70.004 0Kısa Vadeli Karşılıklar7.322.652 2.223.536Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 233.309 312.941Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 7.089.343 1.910.595Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.479.075 1.508.063İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 9.479.075 1.508.063ARA TOPLAM205.114.039 166.483.304TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER205.114.039 166.483.304UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar246.616 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar246.616 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 246.616Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar2.832.151 2.749.026Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 2.832.151 2.749.026Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 1.116.046 0Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.194.813 2.749.026TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER209.308.852 169.232.330ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar157.392.450 136.707.651Ödenmiş Sermaye21 33.000.000 33.000.000Sermaye Düzeltme Farkları21 6.231.348 6.231.348Paylara İlişkin Primler (İskontolar)142.100 142.100Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-189.867 -418.624Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-189.867 -418.624Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-189.867 -418.624Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.135.035 2.135.035Yasal Yedekler21 2.135.035 2.135.035Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 95.617.792 76.934.067Net Dönem Karı veya Zararı28 20.456.042 18.683.725TOPLAM ÖZKAYNAKLAR157.392.450 136.707.651TOPLAM KAYNAKLAR366.701.302 305.939.981Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 205.672.477 148.057.801 54.402.235 38.881.982Satışların Maliyeti22 -166.709.833 -102.660.187 -44.840.187 -33.117.899TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)38.962.644 45.397.614 9.562.048 5.764.083BRÜT KAR (ZARAR)38.962.644 45.397.614 9.562.048 5.764.083Genel Yönetim Giderleri23 -7.173.827 -3.479.183 -3.575.226 -1.244.023Pazarlama Giderleri23 -6.796.374 -8.065.242 -2.572.029 -1.246.309Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 28.418.121 7.654.183 13.964.110 1.116.470Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -13.888.716 -9.092.932 -6.953.257 -2.636.146ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.521.848 32.414.440 10.425.646 1.754.075Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 139.272 7.483 81.380 4.478Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar14 463 463FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)39.661.583 32.421.923 10.507.489 1.758.553Finansman Gelirleri26 2.692.789 705.255 2.145.536 325.382Finansman Giderleri26 -18.160.080 -2.390.025 -10.926.581 -161.026SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.194.292 30.737.153 1.726.444 1.922.909Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.738.250 -6.565.757 -473.148 -369.368Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -1.031.905 -5.361.862 -70.004 -484.522Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -2.706.345 -1.203.895 -403.144 115.154SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.456.042 24.171.396 1.253.296 1.553.541DÖNEM KARI (ZARARI)20.456.042 24.171.396 1.253.296 1.553.541Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20.456.042 24.171.396 1.253.296 1.553.541Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar228.757 13.603 59.685 -107.994Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 293.278 17.440 76.519 -138.453Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-64.521 -3.837 -16.834 30.459Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -64.521 -3.837 -16.834 30.459Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)228.757 13.603 59.685 -107.994TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.684.799 24.184.999 1.312.981 1.445.547Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20.684.799 24.184.999 1.312.981 1.445.547http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884121BIST