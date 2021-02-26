***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
26.02.2021 22:43
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -344.955 2.135.035 69.733.395 33.600.672 118.097.595 118.097.595
Transferler
26.400.000 7.200.672 -33.600.672 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-73.669 18.683.725 18.610.056 18.610.056
Dönem Karı (Zararı)
18.683.725 18.683.725 18.683.725
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-73.669 73.669 73.669
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 -418.624 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 -418.624 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
18.683.725 -18.683.725 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.440 24.520.416 24.509.976 24.509.976
Dönem Karı (Zararı)
24.520.416 24.520.416 24.520.416
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.440 -10.440 -10.440
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 -429.064 2.135.035 95.617.792 24.520.416 161.217.627 161.217.627
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.155.013 14.631.099
Dönem Karı (Zararı)
29.055.319 23.667.769
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.376.463 4.214.713
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 7.360.488 5.221.561
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
798.922 -522.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 573.474 555.187
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16,24 -76.196 -1.253.340
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
301.644 175.968
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
345.079 -197.300
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
869.437 -11.322
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4,7 -1.078.836 -387.067
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4,7 554.478 201.089
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
113.134
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
113.134
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -241.160 -287.363
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -241.160 -287.363
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-61.054.837 -8.288.118
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.906.089 -31.996.544
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4,7 -22.421.624 -15.501.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -11.484.465 -16.495.042
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.136.012 -17.311.424
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4,8 -39.654.892 -990.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -19.481.120 -16.321.069
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -13.967.630 -37.354.132
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.188.530 -7.792.616
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4,7 -229.444 -17.986.008
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 7.417.974 10.193.392
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.766.364 86.166.598
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4,8 24.446.837 84.410.473
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 14.319.527 1.756.125
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.623.055 19.594.364
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -4.531.958 -4.963.265
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.431.418 -11.790.129
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
14 -1.250.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
501.984 533.018
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 501.984 533.018
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.683.402 -12.323.147
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -13.683.402 -12.323.147
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.431.861 -1.686.330
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.297.964
Kredilerden Nakit Girişleri
44.297.964
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.583.142
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.583.142
Ödenen Faiz
3.334 8.471
Alınan Faiz
-869.437 -111.659
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
845.430 1.154.640
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
845.430 1.154.640
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.570.533 415.893
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.415.963 1.570.533
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.415.963 1.570.533
Ticari Alacaklar
80.184.051 46.930.361
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 44.050.267 21.628.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 36.133.784 25.301.718
Diğer Alacaklar
50.889.533 8.497.282
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,8 40.645.249 358.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 10.244.284 8.138.429
Stoklar
9 157.240.560 143.234.985
Peşin Ödenmiş Giderler
10.447.298 5.629.850
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4,10 631.502
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.447.298 4.998.348
Diğer Dönen Varlıklar
38.713.462 25.491.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 38.713.462 25.491.125
ARA TOPLAM
339.890.867 231.354.136
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
339.890.867 231.354.136
DURAN VARLIKLAR
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 1.136.866
Maddi Duran Varlıklar
73.732.409 67.665.769
Arazi ve Arsalar
11 1.236.953 367.557
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 1.281.861 1.264.426
Binalar
11 15.851.012 16.173.102
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 51.300.646 43.623.168
Taşıtlar
11 50.662 100.242
Mobilya ve Demirbaşlar
11 1.875.574 2.574.883
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 2.135.701 3.562.391
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 355.461
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.705 10.256
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 5.705 10.256
Peşin Ödenmiş Giderler
5.255.000 5.255.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.255.000 5.255.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 1.654.820
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
80.485.441 74.585.845
TOPLAM VARLIKLAR
420.376.308 305.939.981
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
53.143.262 8.845.298
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
53.143.262 8.845.298
Banka Kredileri
6 52.966.452 8.845.298
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 176.810
Ticari Borçlar
73.584.113 67.474.418
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,7 15.358.610 15.588.053
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 58.225.503 51.886.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 658.044 648.140
Diğer Borçlar
108.713.784 83.990.819
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 108.702.675 83.979.710
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4,8 11.109 11.109
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.983.104 1.793.030
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 154.635 430.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.828.469 1.362.267
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16,27 602.128
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.086.967 2.223.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 554.608 312.941
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 5.532.359 1.910.595
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.680.809 1.508.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 9.680.809 1.508.063
ARA TOPLAM
254.452.211 166.483.304
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
254.452.211 166.483.304
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
200.323
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
200.323
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 200.323
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.263.041 2.749.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 3.263.041 2.749.026
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 1.243.106
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.706.470 2.749.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
259.158.681 169.232.330
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
161.217.627 136.707.651
Ödenmiş Sermaye
21 33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 6.231.348 6.231.348
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
142.100 142.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-429.064 -418.624
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-429.064 -418.624
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-429.064 -418.624
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.135.035 2.135.035
Yasal Yedekler
21 2.135.035 2.135.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 95.617.792 76.934.067
Net Dönem Karı veya Zararı
28 24.520.416 18.683.725
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
161.217.627 136.707.651
TOPLAM KAYNAKLAR
420.376.308 305.939.981
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 271.355.794 182.107.390
Satışların Maliyeti
22 -217.972.012 -132.679.068
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
53.383.782 49.428.322
BRÜT KAR (ZARAR)
53.383.782 49.428.322
Genel Yönetim Giderleri
23 -11.809.325 -5.535.840
Pazarlama Giderleri
23 -10.274.156 -9.712.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 31.549.371 9.766.215
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -16.386.148 -10.942.616
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.463.524 33.003.716
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 2.578.408 8.471
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -113.134
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.928.798 33.012.187
Finansman Gelirleri
26 2.547.660 943.939
Finansman Giderleri
26 -22.421.139 -10.288.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.055.319 23.667.769
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.534.903 -4.984.044
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.634.032 -2.335.960
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -2.900.871 -2.648.084
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.520.416 18.683.725
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.520.416 18.683.725
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
24.520.416 18.683.725
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.440 -73.669
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -13.385 -94.448
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.945 20.779
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 2.945 20.779
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.440 -73.669
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.509.976 18.610.056
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
24.509.976 18.610.056
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913698
BIST