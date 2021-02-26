***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.600.000 6.231.348 142.100 -344.955 2.135.035 69.733.395 33.600.672 118.097.595 118.097.595Transferler26.400.000 7.200.672 -33.600.672 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-73.669 18.683.725 18.610.056 18.610.056Dönem Karı (Zararı)18.683.725 18.683.725 18.683.725Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-73.669 73.669 73.669Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 6.231.348 142.100 -418.624 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.000.000 6.231.348 142.100 -418.624 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler18.683.725 -18.683.725 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.440 24.520.416 24.509.976 24.509.976Dönem Karı (Zararı)24.520.416 24.520.416 24.520.416Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.440 -10.440 -10.440Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 6.231.348 142.100 -429.064 2.135.035 95.617.792 24.520.416 161.217.627 161.217.627Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.155.013 14.631.099Dönem Karı (Zararı)29.055.319 23.667.769Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.376.463 4.214.713Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 7.360.488 5.221.561Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler798.922 -522.185Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 573.474 555.187Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16,24 -76.196 -1.253.340Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler301.644 175.968Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler345.079 -197.300Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler869.437 -11.322Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4,7 -1.078.836 -387.067Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri4,7 554.478 201.089Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler113.134İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler113.134Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 -241.160 -287.363Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -241.160 -287.363İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-61.054.837 -8.288.118Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-33.906.089 -31.996.544İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4,7 -22.421.624 -15.501.502İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -11.484.465 -16.495.042Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-59.136.012 -17.311.424İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4,8 -39.654.892 -990.355İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -19.481.120 -16.321.069Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -13.967.630 -37.354.132Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.188.530 -7.792.616İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4,7 -229.444 -17.986.008İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 7.417.974 10.193.392Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38.766.364 86.166.598İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4,8 24.446.837 84.410.473İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 14.319.527 1.756.125Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-23.623.055 19.594.364Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -4.531.958 -4.963.265YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.431.418 -11.790.129İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları14 -1.250.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri501.984 533.018Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 501.984 533.018Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.683.402 -12.323.147Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -13.683.402 -12.323.147FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.431.861 -1.686.330Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri44.297.964Kredilerden Nakit Girişleri44.297.964Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.583.142Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.583.142Ödenen Faiz3.334 8.471Alınan Faiz-869.437 -111.659YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)845.430 1.154.640NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)845.430 1.154.640DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.570.533 415.893DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.415.963 1.570.533Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.415.963 1.570.533Ticari Alacaklar80.184.051 46.930.361İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,7 44.050.267 21.628.643İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 36.133.784 25.301.718Diğer Alacaklar50.889.533 8.497.282İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4,8 40.645.249 358.853İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 10.244.284 8.138.429Stoklar9 157.240.560 143.234.985Peşin Ödenmiş Giderler10.447.298 5.629.850İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4,10 631.502İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 10.447.298 4.998.348Diğer Dönen Varlıklar38.713.462 25.491.125İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 38.713.462 25.491.125ARA TOPLAM339.890.867 231.354.136TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR339.890.867 231.354.136DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 1.136.866Maddi Duran Varlıklar73.732.409 67.665.769Arazi ve Arsalar11 1.236.953 367.557Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 1.281.861 1.264.426Binalar11 15.851.012 16.173.102Tesis, Makine ve Cihazlar11 51.300.646 43.623.168Taşıtlar11 50.662 100.242Mobilya ve Demirbaşlar11 1.875.574 2.574.883Yapılmakta Olan Yatırımlar11 2.135.701 3.562.391Kullanım Hakkı Varlıkları13 355.461Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.705 10.256Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 5.705 10.256Peşin Ödenmiş Giderler5.255.000 5.255.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 5.255.000 5.255.000Ertelenmiş Vergi Varlığı27 1.654.820TOPLAM DURAN VARLIKLAR80.485.441 74.585.845TOPLAM VARLIKLAR420.376.308 305.939.981KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar53.143.262 8.845.298İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar53.143.262 8.845.298Banka Kredileri6 52.966.452 8.845.298Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 176.810Ticari Borçlar73.584.113 67.474.418İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,7 15.358.610 15.588.053İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 58.225.503 51.886.365Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 658.044 648.140Diğer Borçlar108.713.784 83.990.819İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 108.702.675 83.979.710İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4,8 11.109 11.109Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.983.104 1.793.030İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 154.635 430.763İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.828.469 1.362.267Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16,27 602.128Kısa Vadeli Karşılıklar6.086.967 2.223.536Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 554.608 312.941Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 5.532.359 1.910.595Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.680.809 1.508.063İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 9.680.809 1.508.063ARA TOPLAM254.452.211 166.483.304TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER254.452.211 166.483.304UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar200.323İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar200.323Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 200.323Uzun Vadeli Karşılıklar3.263.041 2.749.026Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 3.263.041 2.749.026Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 1.243.106TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.706.470 2.749.026TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER259.158.681 169.232.330ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar161.217.627 136.707.651Ödenmiş Sermaye21 33.000.000 33.000.000Sermaye Düzeltme Farkları21 6.231.348 6.231.348Paylara İlişkin Primler (İskontolar)142.100 142.100Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-429.064 -418.624Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-429.064 -418.624Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-429.064 -418.624Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.135.035 2.135.035Yasal Yedekler21 2.135.035 2.135.035Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 95.617.792 76.934.067Net Dönem Karı veya Zararı28 24.520.416 18.683.725TOPLAM ÖZKAYNAKLAR161.217.627 136.707.651TOPLAM KAYNAKLAR420.376.308 305.939.981Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 271.355.794 182.107.390Satışların Maliyeti22 -217.972.012 -132.679.068TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)53.383.782 49.428.322BRÜT KAR (ZARAR)53.383.782 49.428.322Genel Yönetim Giderleri23 -11.809.325 -5.535.840Pazarlama Giderleri23 -10.274.156 -9.712.365Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 31.549.371 9.766.215Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -16.386.148 -10.942.616ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)46.463.524 33.003.716Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 2.578.408 8.471Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -113.134FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)48.928.798 33.012.187Finansman Gelirleri26 2.547.660 943.939Finansman Giderleri26 -22.421.139 -10.288.357SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.055.319 23.667.769Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.534.903 -4.984.044Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -1.634.032 -2.335.960Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -2.900.871 -2.648.084SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24.520.416 18.683.725DÖNEM KARI (ZARARI)24.520.416 18.683.725Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları24.520.416 18.683.725Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.440 -73.669Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -13.385 -94.448Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.945 20.779Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 2.945 20.779Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.440 -73.669TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.509.976 18.610.056Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları24.509.976 18.610.056http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913698BIST