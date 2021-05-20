***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.000.000 6.231.348 142.100 -418.624 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651Düzeltmelerden Sonraki Tutar33.000.000 6.231.348 142.100 -418.624 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651Transferler18.683.725 -18.683.725 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)44.257 6.536.614 6.580.871 6.580.871Dönem Karı (Zararı)6.536.614 6.536.614 6.536.614Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)44.257 44.257 44.257Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 6.231.348 142.100 -374.367 2.135.035 95.617.792 6.536.614 143.288.522 143.288.522Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.000.000 6.231.348 142.100 -429.064 2.135.035 95.617.792 24.520.416 161.217.627 161.217.627Düzeltmelerden Sonraki Tutar33.000.000 6.231.348 142.100 -429.064 2.135.035 95.617.792 24.520.416 161.217.627 161.217.627Transferler24.520.416 -24.520.416 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-129.906 5.281.148 5.151.242 5.151.242Dönem Karı (Zararı)5.281.148 5.281.148 5.281.148Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-129.906 -129.906 -129.906Dönem Sonu Bakiyeler33.000 6.231.348 142.100 -558.970 2.135.035 120.138.208 5.281.148 166.368.869 166.368.869Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.066.788 -7.265.531Dönem Karı (Zararı)6.530.391 7.690.125Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.922.903 2.000.702Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 2.039.511 1.670.987Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler251.642 240.636Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 253.488 142.627Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16,24 -45.158Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler43.312 98.009Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-76.910 321.179Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler869.437 34.171Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4,7 -1.323.823 -322.920Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri4,7 377.476 609.928Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler35.829Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 -327.169 -232.100Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -327.169 -232.100İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.173.903 -15.790.364Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-31.130.298 -57.458.892İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4,7 -7.784.811 -39.077.828İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -23.345.487 -18.381.064Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler20.544.123 -732.794İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4,8 16.322.159 936.895İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 4.221.964 -1.669.689Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 8.801.591 32.086.679Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.420.675 -7.100.699İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4,7 -3.044.597 -8.921.538İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -10.376.078 1.820.839Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.031.356 17.415.342İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4,8 17.637.684 6.279.665İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -4.606.328 11.135.677Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.279.391 -6.099.537Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -1.212.603 -1.165.994YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-154.051 -1.658.425Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.100.160 260.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 1.100.160 260.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.254.211 -1.918.425Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.254.211 -1.918.425FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.130.478 8.438.142Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.261.041 8.471.954Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.261.041 8.471.954Ödenen Faiz-869.437 -34.171Alınan Faiz359YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-217.741 -485.814NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-217.741 -485.814DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.415.963 1.570.533DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.198.222 1.084.719Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.198.222 2.415.963Ticari Alacaklar110.979.736 80.184.051İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,7 51.835.078 44.050.267İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 59.144.658 36.133.784Diğer Alacaklar33.126.176 50.889.533İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4,8 24.230.671 40.645.249İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 8.895.505 10.244.284Stoklar9 148.445.377 157.240.560Peşin Ödenmiş Giderler4.914.237 10.447.298İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4,10 92.419İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 4.821.818 10.447.298Diğer Dönen Varlıklar41.510.190 38.713.462İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 41.510.190 38.713.462ARA TOPLAM341.173.938 339.890.867TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR341.173.938 339.890.867DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 1.101.037 1.136.866Maddi Duran Varlıklar72.175.112 73.732.409Arazi ve Arsalar11 1.253.508 1.236.953Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 1.251.941 1.281.861Binalar11 15.750.073 15.851.012Tesis, Makine ve Cihazlar11 49.690.841 51.300.646Taşıtlar11 38.267 50.662Mobilya ve Demirbaşlar11 1.108.706 1.875.574Yapılmakta Olan Yatırımlar11 3.081.776 2.135.701Kullanım Hakkı Varlıkları13 311.028 355.461Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.711 5.705Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 4.711 5.705Peşin Ödenmiş Giderler5.255.000 5.255.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 5.255.000 5.255.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR78.846.888 80.485.441TOPLAM VARLIKLAR420.020.826 420.376.308KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar48.882.221 53.143.262İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar48.882.221 53.143.262Banka Kredileri6 48.699.805 52.966.452Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 182.416 176.810Ticari Borçlar58.839.616 73.584.113İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,7 12.314.014 15.358.610İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 46.525.602 58.225.503Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 1.287.082 658.044Diğer Borçlar126.369.221 108.713.784İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 126.368.492 108.702.675İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4,8 729 11.109Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.218.066 1.983.104İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 126.502 154.635İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.091.564 1.828.469Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16,27 1.394.476 602.128Kısa Vadeli Karşılıklar5.816.815 6.086.967Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 647.190 554.608Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 5.169.625 5.532.359Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.020.434 9.680.809İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 4.020.434 9.680.809ARA TOPLAM248.827.931 254.452.211TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER248.827.931 254.452.211UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar152.562 200.323İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar152.562 200.323Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 152.562 200.323Uzun Vadeli Karşılıklar3.610.231 3.263.041Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 3.610.231 3.263.041Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 1.061.233 1.243.106TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.824.026 4.706.470TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER253.651.957 259.158.681ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar166.368.869 161.217.627Ödenmiş Sermaye21 33.000.000 33.000.000Sermaye Düzeltme Farkları21 6.231.348 6.231.348Paylara İlişkin Primler (İskontolar)142.100 142.100Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-558.970 -429.064Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-558.970 -429.064Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-558.970 -429.064Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.135.035 2.135.035Yasal Yedekler21 2.135.035 2.135.035Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 120.138.208 95.617.792Net Dönem Karı veya Zararı28 5.281.148 24.520.416TOPLAM ÖZKAYNAKLAR166.368.869 161.217.627TOPLAM KAYNAKLAR420.020.826 420.376.308Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 68.238.139 81.001.276Satışların Maliyeti22 -54.938.330 -67.534.921TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.299.809 13.466.355BRÜT KAR (ZARAR)13.299.809 13.466.355Genel Yönetim Giderleri23 -3.168.753 -1.496.835Pazarlama Giderleri23 -2.736.040 -2.386.743Araştırma ve Geliştirme GiderleriEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 11.978.975 6.599.666Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -6.424.279 -4.074.881ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.949.712 12.107.562Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 1.882.005 359Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-35.829FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.795.888 12.107.921Finansman Gelirleri26 6.632.786 838.308Finansman Giderleri26 -14.898.283 -5.256.104SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.530.391 7.690.125Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.249.243 -1.153.511Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -1.394.476 -402.410Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 145.233 -751.101SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.281.148 6.536.614DÖNEM KARI (ZARARI)5.281.148 6.536.614Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları5.281.148 6.536.614Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-129.906 44.257Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -166.546 56.740Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler36.640 -12.483Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 36.640 -12.483Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-129.906 44.257TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.151.242 6.580.871Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları5.151.242 6.580.871http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937079BIST