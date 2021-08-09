***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.000.000 6.231.348 142.100 -418.624 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar33.000.000 6.231.348 142.100 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651Transferler18.683.725 -18.683.725 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)169.072 19.202.746 19.371.818 19.371.818Dönem Karı (Zararı)19.202.746 19.202.746 19.202.746Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)169.072 169.072 169.072Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 6.231.348 142.100 -249.552 2.135.035 95.617.792 19.202.746 156.079.469 156.079.469Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.000.000 6.231.348 142.100 -429.064 2.135.035 95.617.792 24.520.416 161.217.627 161.217.627Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar33.000.000 6.231.348 142.100 -429.064 2.135.035 95.617.792 24.520.416 161.217.627 161.217.627Transferler1.363.090 23.157.326 -24.520.416 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-116.410 13.923.867 13.807.457 13.807.457Dönem Karı (Zararı)13.923.867 13.923.867 13.923.867Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-116.410 -116.410 -116.410Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 6.231.348 142.100 -545.474 3.498.125 118.775.118 13.923.867 175.025.084 175.025.084Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.548.239 -24.380.900Dönem Karı (Zararı)13.897.706 22.467.848Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.897.706 22.467.848Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.681.207 3.646.389Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 3.948.413 3.665.442Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler283.852 86.389Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 373.754 291.995Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15,23 -81.068 -76.196Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-8.834 -129.410Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler647.074 126.658Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.002.746 123.444Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4,7 -1.231.420 -459.592Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri4,7 875.748 462.806Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-428.542 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-428.542Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.769.590 -232.100Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -1.769.590 -232.100İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.089.668 -47.182.348Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-59.770.489 -66.616.334İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4, 7 -33.219.334 -37.553.703İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -26.551.155 -29.062.631Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler16.334.850 -10.033.366İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4, 8 13.713.846 933.240İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 2.621.004 -10.966.606Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 22.411.627 63.891.033Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.080.026 -11.693.421İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4, 7 42.987.190 -6.480.862İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -25.907.164 -5.212.559Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.145.682 -22.730.260İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4, 8 -2.195.843 -34.723.942İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -6.949.839 11.993.682İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.489.245 -21.068.111Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 58.994 -3.312.789YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI895.620 -5.463.790Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.090.816 260.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 5.090.816 260.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.195.196 -5.723.790Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -4.195.196 -5.723.790Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.969.531 30.077.012Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-5.796.588 30.142.564Kredilerden Nakit Girişleri-5.796.588 30.142.564Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıKredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıÖdenen Faiz-1.002.746 -123.444Alınan Faiz3.829.803 57.892YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.474.328 232.322NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.474.328 232.322DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.415.963 1.570.533DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.890.291 1.802.855Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 3.890.291 2.415.963Finansal YatırımlarTicari Alacaklar139.162.047 80.184.051İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,7 77.269.601 44.050.267İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 61.892.446 36.133.784Diğer Alacaklar30.481.780 50.889.533İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4,8 26.669.090 40.645.249İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.812.690 10.244.284Stoklar9 134.889.370 157.240.560Peşin Ödenmiş Giderler8.486.705 10.447.298İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4,10 262.313İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 8.224.392 10.447.298Diğer Dönen Varlıklar40.373.127 38.713.462İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 40.373.127 38.713.462ARA TOPLAM357.283.320 339.890.867TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR357.283.320 339.890.867DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 1.565.408 1.136.866Maddi Duran Varlıklar70.659.953 73.732.409Arazi ve Arsalar11 1.253.508 1.236.953Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 1.222.038 1.281.861Binalar11 15.673.029 15.851.012Tesis, Makine ve Cihazlar11 46.729.242 51.300.646Taşıtlar11 25.872 50.662Mobilya ve Demirbaşlar11 1.011.511 1.875.574Yapılmakta Olan Yatırımlar11 4.744.753 2.135.701Kullanım Hakkı Varlıkları13 266.596 355.461Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.718 5.705Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 3.718 5.705Peşin Ödenmiş Giderler5.255.000 5.255.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 5.255.000 5.255.000Ertelenmiş Vergi Varlığı27 632.892TOPLAM DURAN VARLIKLAR78.383.567 80.485.441TOPLAM VARLIKLAR435.666.887 420.376.308KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47.346.674 53.143.262İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47.346.674 53.143.262Banka Kredileri6 47.158.475 52.966.452Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 188.199 176.810Ticari Borçlar89.432.719 73.584.113İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,7 58.345.800 15.358.610İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 31.086.919 58.225.503Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 1.577.477 658.044Diğer Borçlar106.498.253 108.713.784İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 106.497.524 108.702.675İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4,8 729 11.109Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.166.021 1.983.104İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 163.943 154.635İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.002.078 1.828.469Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16,27 770.106 602.128Kısa Vadeli Karşılıklar4.353.290 6.086.967Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 689.465 554.608Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 3.663.825 5.532.359Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.680.782 9.680.809İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 4.680.782 9.680.809ARA TOPLAM256.825.322 254.452.211TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER256.825.322 254.452.211UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar103.287 200.323İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar103.287 200.323Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 103.287 200.323Uzun Vadeli Karşılıklar3.713.194 3.263.041Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 3.713.194 3.263.041Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 0 1.243.106TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.816.481 4.706.470TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER260.641.803 259.158.681ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar175.025.084 161.217.627Ödenmiş Sermaye21 33.000.000 33.000.000Sermaye Düzeltme Farkları21 6.231.348 6.231.348Paylara İlişkin Primler (İskontolar)142.100 142.100Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-545.474 -429.064Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-545.474 -429.064Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-545.474 -429.064Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.498.125 2.135.035Yasal Yedekler21 3.498.125 2.135.035Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 118.775.118 95.617.792Net Dönem Karı veya Zararı28 13.923.867 24.520.416TOPLAM ÖZKAYNAKLAR175.025.084 161.217.627TOPLAM KAYNAKLAR435.666.887 420.376.308Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 154.782.086 151.270.242 86.543.947 70.268.966Satışların Maliyeti22 -120.795.081 -121.869.646 -65.856.751 -54.334.725TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.987.005 29.400.596 20.687.196 15.934.241FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)33.987.005 29.400.596 20.687.196 15.934.241Genel Yönetim Giderleri23 -5.974.618 -3.598.601 -2.805.865 -2.101.766Pazarlama Giderleri23 -6.329.000 -4.224.345 -3.592.960 -1.837.602Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 18.941.494 14.454.011 6.962.519 7.854.345Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -12.536.911 -6.935.459 -6.112.632 -2.860.578ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.087.970 29.096.202 15.138.258 16.988.640Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 3.829.803 57.892 1.947.798 57.533Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar428.542 464.371FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)32.346.315 29.154.094 17.550.427 17.046.173Finansman Giderleri26 -18.448.609 -6.686.246 -10.183.112 -2.268.450SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.897.706 22.467.848 7.367.315 14.777.723Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri26.161 -3.265.102 1.275.404 -2.111.591Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -1.817.004 -961.901 -422.528 -559.491Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 1.843.165 -2.303.201 1.697.932 -1.552.100SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.923.867 19.202.746 8.642.719 12.666.132DÖNEM KARI (ZARARI)13.923.867 19.202.746 8.642.719 12.666.132Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları13.923.867 19.202.746 8.642.719 12.666.132Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-116.410 169.072 13.496 124.815Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -149.243 216.759 17.303 160.019Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler32.833 -47.687 -3.807 -35.204Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 32.833 -47.687 -3.807 -35.204Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-116.410 169.072 13.496 124.815TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.807.457 19.371.818 8.656.215 12.790.947Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları13.807.457 19.371.818 8.656.215 12.790.947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956517BIST