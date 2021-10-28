***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2021 18:27
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
33.000.000 6.231.348 142.100 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651
Transferler
18.683.725 -18.683.725 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
228.757 20.456.042 20.684.799 20.684.799
Dönem Karı (Zararı)
20.456.042 20.456.042 20.456.042
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
228.757 228.757 228.757
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 -189.867 2.135.035 95.617.792 20.456.042 157.392.450 157.392.450
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 -429.064 2.135.035 95.617.792 24.520.416 161.217.627 161.217.627
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
6.231.348 142.100 -429.064 2.135.035 95.617.792 24.520.416 161.217.627 161.217.627
Transferler
99.000.000 1.363.090 -75.842.674 -24.520.416 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-187.293 18.565.779 18.378.486 18.378.486
Dönem Karı (Zararı)
18.565.779 18.565.779 18.565.779
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-187.293 -187.293 -187.293
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
132.000.000 6.231.348 142.100 -616.357 3.498.125 19.775.118 18.565.779 179.596.113 179.596.113
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.601.675 -35.189.422
Dönem Karı (Zararı)
19.156.606 24.194.292
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.156.606 24.194.292
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.222.202 5.629.358
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 5.844.485 5.454.475
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
503.585 281.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 566.559 449.247
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16,24 -81.068 -76.196
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18.094 -91.967
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.024.047 127.887
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.132.773 123.444
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4,7 -1.279.886 -459.777
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4,7 1.171.160 464.220
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-530.111 -463
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-619.804 -233.625
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -619.804 -233.625
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.239.132 -61.210.301
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.960.316 -55.037.224
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4, 7 -48.200.714 -23.082.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -22.759.602 -31.954.729
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.801.781 -36.878.342
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4, 8 40.186.607 -22.782.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.384.826 -14.096.158
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.264.775 35.742.489
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.120.720 -24.666.944
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4, 7 88.431.083 -5.804.705
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -32.310.363 -18.862.239
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.466.092 19.629.720
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4, 8 -37.560.280 5.994.022
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.905.812 13.635.698
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.139.676 -31.386.651
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -538.001 -3.802.771
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.555.630 -9.796.908
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
14 0 -1.250.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.940.731 494.449
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 3.940.731 494.449
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.496.361 -9.041.357
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -12.496.361 -9.041.357
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.095.721 45.589.210
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-7.131.248 45.573.382
Kredilerden Nakit Girişleri
-7.131.248 45.573.382
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Faiz
-1.132.773 -123.444
Alınan Faiz
6.168.300 139.272
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.049.676 602.880
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.049.676 602.880
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.415.963 1.570.533
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 366.287 2.173.413
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 366.287 2.415.963
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
150.064.902 80.184.051
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 92.250.981 44.050.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 57.813.921 36.133.784
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
4.659.588 50.889.533
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,8 40.645.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.659.588 10.244.284
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
9 156.038.450 157.240.560
Peşin Ödenmiş Giderler
12.382.549 10.447.298
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4,10 458.642
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.923.907 10.447.298
Diğer Dönen Varlıklar
45.127.999 38.713.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 45.127.999 38.713.462
ARA TOPLAM
368.639.775 339.890.867
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
368.639.775 339.890.867
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 1.666.977 1.136.866
Maddi Duran Varlıklar
77.066.208 73.732.409
Arazi ve Arsalar
11 1.253.508 1.236.953
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 1.198.400 1.281.861
Binalar
11 15.612.922 15.851.012
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 50.832.727 51.300.646
Taşıtlar
11 13.477 50.662
Mobilya ve Demirbaşlar
11 917.667 1.875.574
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 7.237.507 2.135.701
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 222.163 355.461
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.855 5.705
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.855 5.705
Peşin Ödenmiş Giderler
5.255.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.255.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 298.374
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
79.256.577 80.485.441
TOPLAM VARLIKLAR
447.896.352 420.376.308
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.012.014 53.143.262
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.012.014 53.143.262
Banka Kredileri
6 45.817.848 52.966.452
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6