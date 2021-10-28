***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar33.000.000 6.231.348 142.100 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651Transferler18.683.725 -18.683.725 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)228.757 20.456.042 20.684.799 20.684.799Dönem Karı (Zararı)20.456.042 20.456.042 20.456.042Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)228.757 228.757 228.757Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 6.231.348 142.100 -189.867 2.135.035 95.617.792 20.456.042 157.392.450 157.392.450Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.000.000 6.231.348 142.100 -429.064 2.135.035 95.617.792 24.520.416 161.217.627 161.217.627Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar6.231.348 142.100 -429.064 2.135.035 95.617.792 24.520.416 161.217.627 161.217.627Transferler99.000.000 1.363.090 -75.842.674 -24.520.416 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-187.293 18.565.779 18.378.486 18.378.486Dönem Karı (Zararı)18.565.779 18.565.779 18.565.779Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-187.293 -187.293 -187.293Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler132.000.000 6.231.348 142.100 -616.357 3.498.125 19.775.118 18.565.779 179.596.113 179.596.113Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.601.675 -35.189.422Dönem Karı (Zararı)19.156.606 24.194.292Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)19.156.606 24.194.292Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.222.202 5.629.358Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 5.844.485 5.454.475Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler503.585 281.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 566.559 449.247Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16,24 -81.068 -76.196Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18.094 -91.967Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.024.047 127.887Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.132.773 123.444Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4,7 -1.279.886 -459.777Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri4,7 1.171.160 464.220Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-530.111 -463Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-619.804 -233.625Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -619.804 -233.625İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-16.239.132 -61.210.301Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-70.960.316 -55.037.224İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4, 7 -48.200.714 -23.082.495İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -22.759.602 -31.954.729Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler36.801.781 -36.878.342İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4, 8 40.186.607 -22.782.184İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -3.384.826 -14.096.158Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 1.264.775 35.742.489Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler56.120.720 -24.666.944İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4, 7 88.431.083 -5.804.705İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -32.310.363 -18.862.239Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-39.466.092 19.629.720İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4, 8 -37.560.280 5.994.022İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.905.812 13.635.698İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.139.676 -31.386.651Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -538.001 -3.802.771YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.555.630 -9.796.908İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları14 0 -1.250.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.940.731 494.449Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 3.940.731 494.449Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.496.361 -9.041.357Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -12.496.361 -9.041.357Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.095.721 45.589.210Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-7.131.248 45.573.382Kredilerden Nakit Girişleri-7.131.248 45.573.382Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıKredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıÖdenen Faiz-1.132.773 -123.444Alınan Faiz6.168.300 139.272YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.049.676 602.880NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.049.676 602.880DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.415.963 1.570.533DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 366.287 2.173.413Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 366.287 2.415.963Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar150.064.902 80.184.051İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,7 92.250.981 44.050.267İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 57.813.921 36.133.784Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar4.659.588 50.889.533İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4,8 40.645.249İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.659.588 10.244.284Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar9 156.038.450 157.240.560Peşin Ödenmiş Giderler12.382.549 10.447.298İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4,10 458.642İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 11.923.907 10.447.298Diğer Dönen Varlıklar45.127.999 38.713.462İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 45.127.999 38.713.462ARA TOPLAM368.639.775 339.890.867TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR368.639.775 339.890.867DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 1.666.977 1.136.866Maddi Duran Varlıklar77.066.208 73.732.409Arazi ve Arsalar11 1.253.508 1.236.953Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 1.198.400 1.281.861Binalar11 15.612.922 15.851.012Tesis, Makine ve Cihazlar11 50.832.727 51.300.646Taşıtlar11 13.477 50.662Mobilya ve Demirbaşlar11 917.667 1.875.574Yapılmakta Olan Yatırımlar11 7.237.507 2.135.701Kullanım Hakkı Varlıkları13 222.163 355.461Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.855 5.705Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.855 5.705Peşin Ödenmiş Giderler5.255.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 5.255.000Ertelenmiş Vergi Varlığı27 298.374Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR79.256.577 80.485.441TOPLAM VARLIKLAR447.896.352 420.376.308KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar46.012.014 53.143.262İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar46.012.014 53.143.262Banka Kredileri6 45.817.848 52.966.452Kiralama İşlemlerinden Borçlar