***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.000.000 6.231.348 142.100 1.250.000 -429.064 2.135.035 95.617.792 24.407.282 162.354.493 162.354.493Düzeltmelerden Sonraki Tutar33.000.000 2.135.035Transferler24.407.282 -24.407.282Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-116.410 14.352.407 14.235.997 14.235.997Dönem Karı (Zararı)14.352.407 14.352.407 14.352.407Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-116.410 -116.410 -116.410Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 6.231.348 142.100 1.250.000 -545.474 2.135.035 120.025.074 14.352.407 176.590.490 176.590.490Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler132.000.000 6.231.348 142.100 -1.148.139 -1.424.379 3.498.125 19.661.984 50.712.077 209.673.116 209.673.116Transferler2.239.586 48.472.491 -50.712.077Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-734.702 88.613.456 87.880.812 87.880.812Dönem Karı (Zararı)88.615.514 88.615.514 88.615.514Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-734.702 -734.702 -734.702Dönem Sonu Bakiyeler132.000.000 6.231.348 142.100 -1.148.139 -2.159.081 5.737.711 68.134.475 88.615.514 297.553.928 297.553.928Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-117.820.671 5.707.990Dönem Karı (Zararı)108.497.264 14.326.246Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.330.247 3.506.216Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 6.317.151 4.219.859Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.646.457 408.873Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 2.159.181 498.775Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16,24 -19.065 -81.068Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler506.341 -8.834Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.432.607 647.074Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8.894.266 1.002.746Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4,7 -1.815.422 -1.231.420Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri4,7 1.353.763 875.748Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-65.968 -1.769.590Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -65.968 -1.769.590İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-223.973.656 -12.183.466Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-150.728.501 -104.707.045İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4,7 -44.084.023 -78.474.414İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-106.644.478 -26.232.631Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4,8 -140.381.331 9.205.308İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-41.645.555 13.763.123İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-98.735.776 -4.557.815Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 1.251.935 22.266.035Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4,8 -96.074.370 13.354.064İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-66.626.738 10.040.821İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -29.447.632 3.313.243Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler161.958.611 47.698.172İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)161.958.611 47.698.172Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-98.146.145 5.648.996Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -19.674.526 58.994YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-27.683.390 -1.302.537Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri468.497 5.090.816Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,12 468.497 5.090.816Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-28.151.887 -6.393.353Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-28.151.887 -6.393.353Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI149.883.567 -2.954.238Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri156.036.169Kredilerden Nakit Girişleri6 156.036.169Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.893.624Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -5.893.624Ödenen Faiz-8.894.266 -1.002.746Alınan Faiz2.741.664 3.942.132YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.379.506 1.451.215NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.379.506 1.451.215DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.541.452 2.453.610DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 7.920.958 3.904.825Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 7.920.958 3.541.452Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar316.435.460 167.015.872İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,7 151.935.400 107.851.377İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 164.500.060 59.164.495Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9.698.134 9.686.438İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 9.698.134 9.686.438Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar9 275.469.408 276.721.343Peşin Ödenmiş Giderler201.075.345 77.291.647İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4,10 41.879.126 233.571İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 159.196.219 77.058.076Diğer Dönen Varlıklar69.120.500 55.267.334İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 69.120.500 55.267.334ARA TOPLAM879.719.805 589.524.086TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR879.719.805 589.524.086DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar111.975.837 93.325.833Arazi ve Arsalar11 5.803.508 5.803.508Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 1.284.532 1.168.426Binalar11 18.750.543 16.143.111Tesis, Makine ve Cihazlar11 60.670.423 56.955.421Taşıtlar11 3.132.528 88.064Mobilya ve Demirbaşlar11 10.965.365 5.631.855Yapılmakta Olan Yatırımlar11 11.368.938 7.535.448Kullanım Hakkı Varlıkları13 3.058.916 3.340.971Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.404.511 622.309Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 3.404.511 622.309Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı273.164Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR118.712.428 97.289.113TOPLAM VARLIKLAR998.432.233 686.813.199KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar211.270.466 55.113.013İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar211.270.466 55.113.013Banka Kredileri6 210.916.842 54.662.392Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 353.624 450.621İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar206.205.463 304.095.254İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,7 11.757.259 78.383.996İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 194.448.204 225.711.258Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 4.309.129 2.609.959Diğer Borçlar85.838.283 26.596.678İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 85.838.283 26.580.795İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4,8 15.883Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)162.354.807 58.832.207İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 49.157.537 244.800İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 113.197.270 58.587.407Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16,27 11.279.509 7.032.014Kısa Vadeli Karşılıklar8.946.202 5.733.047Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.809.075 1.257.884Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 7.137.127 4.475.163Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.308 7.483.853İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 7.308 7.483.853ARA TOPLAM690.211.167 467.496.025TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER690.211.167 467.496.025UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.813.866 2.935.150İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.813.866 2.935.150Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 2.813.866 2.935.150İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar7.853.272 6.046.868Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 7.853.272 6.046.868Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 0 662.040Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.667.138 9.644.058TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER700.878.305 477.140.083ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar297.553.928 209.673.116Ödenmiş Sermaye21 132.000.000 132.000.000Sermaye Düzeltme Farkları21 6.231.348 6.231.348Paylara İlişkin Primler (İskontolar)142.100 142.100Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-1.148.139 -1.148.139Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.159.081 -1.424.379Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.159.081 -1.424.379Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.159.081 -1.424.379Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.737.711 3.498.125Yasal Yedekler21 5.737.711 3.498.125Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 68.134.475 19.661.984Net Dönem Karı veya Zararı28 88.615.514 50.712.077TOPLAM ÖZKAYNAKLAR297.553.928 209.673.116TOPLAM KAYNAKLAR998.432.233 686.813.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 672.844.831 212.106.435 464.236.152 141.433.392Satışların Maliyeti22 -520.890.587 -176.019.706 -374.544.210 -119.182.149TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)151.954.244 36.086.729 89.691.942 22.251.243Finans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)151.954.244 36.086.729 89.691.942 22.251.243Genel Yönetim Giderleri23 -14.500.924 -6.414.592 -7.794.256 -2.926.561Pazarlama Giderleri23 -25.388.665 -7.090.135 -14.069.299 -4.065.171Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 45.919.349 19.027.398 18.637.233 7.042.665Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -31.915.844 -12.788.392 -12.982.122 -6.359.221ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)126.068.160 28.821.008 73.483.498 15.942.955Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 2.741.664 3.942.132 2.665.896 2.060.127FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)128.809.824 32.763.140 76.149.394 18.003.082Finansman Gelirleri4.364.838 1.838.129 3.034.960 1.691.147Finansman Giderleri26 -24.677.398 -20.275.023 -17.587.467 -11.862.544SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)108.497.264 14.326.246 61.596.887 7.831.685Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-19.881.750 26.161 -10.768.786 1.275.404Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -20.609.730 -1.817.004 -11.298.335 -422.528Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 727.980 1.843.165 529.549 1.697.932SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)88.615.514 14.352.407 50.828.101 9.107.089DÖNEM KARI (ZARARI)88.615.514 14.352.407 50.828.101 9.107.089Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları88.615.514 14.352.407 50.828.101 9.107.089Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-415.376 -116.410 128.687 13.496Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -622.600 -149.243 74.917 17.303Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler207.224 32.833 53.770 -3.807Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 207.224 32.833 53.770 -3.807Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-415.376 -116.410 128.687 13.496TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)88.200.138 14.235.997 50.956.788 9.120.585Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları88.200.138 14.235.997 50.956.788 9.120.585http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055200BIST