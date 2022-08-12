***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 18:54
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 1.250.000 -429.064 2.135.035 95.617.792 24.407.282 162.354.493 162.354.493
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
33.000.000 2.135.035
Transferler
24.407.282 -24.407.282
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-116.410 14.352.407 14.235.997 14.235.997
Dönem Karı (Zararı)
14.352.407 14.352.407 14.352.407
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-116.410 -116.410 -116.410
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 1.250.000 -545.474 2.135.035 120.025.074 14.352.407 176.590.490 176.590.490
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
132.000.000 6.231.348 142.100 -1.148.139 -1.424.379 3.498.125 19.661.984 50.712.077 209.673.116 209.673.116
Transferler
2.239.586 48.472.491 -50.712.077
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-734.702 88.613.456 87.880.812 87.880.812
Dönem Karı (Zararı)
88.615.514 88.615.514 88.615.514
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-734.702 -734.702 -734.702
Dönem Sonu Bakiyeler
132.000.000 6.231.348 142.100 -1.148.139 -2.159.081 5.737.711 68.134.475 88.615.514 297.553.928 297.553.928
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-117.820.671 5.707.990
Dönem Karı (Zararı)
108.497.264 14.326.246
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.330.247 3.506.216
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 6.317.151 4.219.859
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.646.457 408.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.159.181 498.775
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16,24 -19.065 -81.068
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
506.341 -8.834
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.432.607 647.074
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.894.266 1.002.746
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4,7 -1.815.422 -1.231.420
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4,7 1.353.763 875.748
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-65.968 -1.769.590
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -65.968 -1.769.590
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-223.973.656 -12.183.466
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-150.728.501 -104.707.045
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4,7 -44.084.023 -78.474.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-106.644.478 -26.232.631
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4,8 -140.381.331 9.205.308
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-41.645.555 13.763.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-98.735.776 -4.557.815
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.251.935 22.266.035
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4,8 -96.074.370 13.354.064
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-66.626.738 10.040.821
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -29.447.632 3.313.243
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
161.958.611 47.698.172
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
161.958.611 47.698.172
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-98.146.145 5.648.996
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -19.674.526 58.994
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.683.390 -1.302.537
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
468.497 5.090.816
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 468.497 5.090.816
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.151.887 -6.393.353
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.151.887 -6.393.353
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
149.883.567 -2.954.238
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
156.036.169
Kredilerden Nakit Girişleri
6 156.036.169
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.893.624
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -5.893.624
Ödenen Faiz
-8.894.266 -1.002.746
Alınan Faiz
2.741.664 3.942.132
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.379.506 1.451.215
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.379.506 1.451.215
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.541.452 2.453.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.920.958 3.904.825
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.920.958 3.541.452
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
316.435.460 167.015.872
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 151.935.400 107.851.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 164.500.060 59.164.495
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9.698.134 9.686.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 9.698.134 9.686.438
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 275.469.408 276.721.343
Peşin Ödenmiş Giderler
201.075.345 77.291.647
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4,10 41.879.126 233.571
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 159.196.219 77.058.076
Diğer Dönen Varlıklar
69.120.500 55.267.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 69.120.500 55.267.334
ARA TOPLAM
879.719.805 589.524.086
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
879.719.805 589.524.086
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
111.975.837 93.325.833
Arazi ve Arsalar
11 5.803.508 5.803.508
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 1.284.532 1.168.426
Binalar
11 18.750.543 16.143.111
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 60.670.423 56.955.421
Taşıtlar
11 3.132.528 88.064
Mobilya ve Demirbaşlar
11 10.965.365 5.631.855
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 11.368.938 7.535.448
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 3.058.916 3.340.971
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.404.511 622.309
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.404.511 622.309
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
273.164
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
118.712.428 97.289.113
TOPLAM VARLIKLAR
998.432.233 686.813.199
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
211.270.466 55.113.013
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
211.270.466 55.113.013
Banka Kredileri
6 210.916.842 54.662.392
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 353.624 450.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
206.205.463 304.095.254
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,7 11.757.259 78.383.996
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 194.448.204 225.711.258
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 4.309.129 2.609.959
Diğer Borçlar
85.838.283 26.596.678
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 85.838.283 26.580.795
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4,8 15.883
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
162.354.807 58.832.207
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 49.157.537 244.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 113.197.270 58.587.407
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16,27 11.279.509 7.032.014
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.946.202 5.733.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.809.075 1.257.884
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 7.137.127 4.475.163
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.308 7.483.853
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 7.308 7.483.853
ARA TOPLAM
690.211.167 467.496.025
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
690.211.167 467.496.025
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.813.866 2.935.150
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.813.866 2.935.150
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.813.866 2.935.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.853.272 6.046.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 7.853.272 6.046.868
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 0 662.040
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.667.138 9.644.058
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
700.878.305 477.140.083
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
297.553.928 209.673.116
Ödenmiş Sermaye
21 132.000.000 132.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 6.231.348 6.231.348
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
142.100 142.100
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.148.139 -1.148.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.159.081 -1.424.379
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.159.081 -1.424.379
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.159.081 -1.424.379
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.737.711 3.498.125
Yasal Yedekler
21 5.737.711 3.498.125
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 68.134.475 19.661.984
Net Dönem Karı veya Zararı
28 88.615.514 50.712.077
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
297.553.928 209.673.116
TOPLAM KAYNAKLAR
998.432.233 686.813.199
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 672.844.831 212.106.435 464.236.152 141.433.392
Satışların Maliyeti
22 -520.890.587 -176.019.706 -374.544.210 -119.182.149
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
151.954.244 36.086.729 89.691.942 22.251.243
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
151.954.244 36.086.729 89.691.942 22.251.243
Genel Yönetim Giderleri
23 -14.500.924 -6.414.592 -7.794.256 -2.926.561
Pazarlama Giderleri
23 -25.388.665 -7.090.135 -14.069.299 -4.065.171
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 45.919.349 19.027.398 18.637.233 7.042.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -31.915.844 -12.788.392 -12.982.122 -6.359.221
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
126.068.160 28.821.008 73.483.498 15.942.955
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 2.741.664 3.942.132 2.665.896 2.060.127
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
128.809.824 32.763.140 76.149.394 18.003.082
Finansman Gelirleri
4.364.838 1.838.129 3.034.960 1.691.147
Finansman Giderleri
26 -24.677.398 -20.275.023 -17.587.467 -11.862.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
108.497.264 14.326.246 61.596.887 7.831.685
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.881.750 26.161 -10.768.786 1.275.404
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -20.609.730 -1.817.004 -11.298.335 -422.528
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 727.980 1.843.165 529.549 1.697.932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
88.615.514 14.352.407 50.828.101 9.107.089
DÖNEM KARI (ZARARI)
88.615.514 14.352.407 50.828.101 9.107.089
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
88.615.514 14.352.407 50.828.101 9.107.089
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-415.376 -116.410 128.687 13.496
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -622.600 -149.243 74.917 17.303
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
207.224 32.833 53.770 -3.807
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 207.224 32.833 53.770 -3.807
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-415.376 -116.410 128.687 13.496
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
88.200.138 14.235.997 50.956.788 9.120.585
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
88.200.138 14.235.997 50.956.788 9.120.585
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055200
BIST