***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
26.12.2023 12:17
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin mevcut faaliyetlerine ve geleceğe yönelik büyüme planlarına ilişkin bugün (26 Aralık 2023 tarihinde) online platform üzerinden gerçekleştirdiğimiz Konfrut Yatırımcı ve Analist Toplantısı'na ilişkin sunuma ekten ulaşabilirsiniz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229267
BIST
'
15:537.338
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 72,98
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.353
15:5329,3425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1905
|Açılış
|: 29,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1534
15:5332,3367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,3134
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
15:531.944,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 18,54
|Açılış
|: 1.944,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler15:53
|TARKM
|489,50
|290.004.779
|% 10,00
|
|PCILT
|31,90
|64.770.991
|% 10,00
|
|ISBTR
|548.815,00
|2.897.630
|% 9,99
|
|SMRTG
|53,80
|77.930.645
|% 9,98
|
|BEYAZ
|19,08
|40.001.566
|% 9,97
|
|QNBFB
|243,00
|4.219.938
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|79.493.065
|% -10,00
|
|SANFM
|34,74
|59.624.929
|% -10,00
|
|MAGEN
|9,01
|123.245.888
|% -9,99
|
|VANGD
|18,47
|10.866.841
|% -9,99
|
|THYAO
|229,20
|3.447.076.178
|% 1,33
|
|TUPRS
|143,80
|2.356.741.263
|% 3,45
|
|AKBNK
|37,84
|1.995.062.137
|% -0,53
|
|ISCTR
|22,28
|1.728.839.268
|% -1,50
|
|YKBNK
|20,02
|1.593.480.976
|% -0,20
|
|YKBNK
|20,02
|1.593.480.976
|% -0,20
|
|ISCTR
|22,28
|1.728.839.268
|% -1,50
|
|EKGYO
|6,84
|433.822.098
|% -1,01
|
|PETKM
|17,53
|1.039.225.796
|% 0,86
|
|AKBNK
|37,84
|1.995.062.137
|% -0,53
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3350
|29,3425
|% 0,65
|
|Euro
|32,3131
|32,3367
|% 0,98
|
|Sterlin
|37,1168
|37,3030
|% 0,52
|
|Frank
|34,0892
|34,2946
|% 0,40
|
|Riyal
|7,7985
|7,8377
|% 0,55
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,35
|24,39
|% 0,66
|
|Platin
|974,15
|975,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.199,89
|1.205,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,35
|79,35
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.061,68
|2.061,99
|% 0,66
|