***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin mevcut faaliyetlerine ve geleceğe yönelik büyüme planlarına ilişkin bugün (26 Aralık 2023 tarihinde) online platform üzerinden gerçekleştirdiğimiz Konfrut Yatırımcı ve Analist Toplantısı'na ilişkin sunuma ekten ulaşabilirsiniz.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229267BIST