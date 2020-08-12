***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TESCİLİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 18.06.2020Genel Kurul Tarihi 29.07.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/CGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.4 - 2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.5 - 2019 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.7 - Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.8 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi.9 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması11 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2019 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.16 - Dilekler, görüşler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Konfrut - Genel Kurul Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Konfrut - Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Konfrut - Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin 29.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurulumuz yapılmıştır. Alınan kararlar ektedir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 11.08.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 2019 Yılı GK Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Konfrut 2019 Yılı Olağan Genel Kurul TTSG.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalar2019 yılı olağan genel kurul sonuçları 11.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshası genel kurul sonuç dökümanları arasına eklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868409BIST