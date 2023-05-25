***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 24.04.2023Genel Kurul Tarihi 25.05.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul A3 Ticari Blok No.46/C 182 Maltepe İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi4 - 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması6 - Kayıtlı Sermaye Sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması çerçevesinde hazırlanan tadil metni örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Payların Nevi" Başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin tasarının Genel Kurul'un onayına sunulması7 - Kabul edilen Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması8 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2023 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Pay Sahiplerimizin onayına sunulması11 - 2022 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar hakkında Pay Sahiplerimize bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılacak yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin müzakeresi ve onaya sunulması12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin Pay Sahipleri'nin onayına sunulması13 - Yönetim Kurulu'nun 14 Şubat 2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2022 tarih ve 2022/36 Sayılı bülteni doğrultusunda şirketimiz hakkında yapılan inceleme kapsamında II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi uyarınca verilen 153.708,00-TL tutarlı idari para cezasının, Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerden sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne rücu edilip edilmeyeceğinin Genel Kurul'un onayına sunulması15 - Şirketimiz Bilgilendirme Politikası hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun Pay Sahipleri'nin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerimize bilgi verilmesi18 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Konfrut_2022_OGK_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin 25.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Alınan kararlar ektedir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153880BIST