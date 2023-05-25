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***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.05.2023 17:14
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 24.04.2023
Genel Kurul Tarihi 25.05.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul A3 Ticari Blok No.46/C 182 Maltepe İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi
4 - 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması
6 - Kayıtlı Sermaye Sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması çerçevesinde hazırlanan tadil metni örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Payların Nevi" Başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin tasarının Genel Kurul'un onayına sunulması
7 - Kabul edilen Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması
8 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2023 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Pay Sahiplerimizin onayına sunulması
11 - 2022 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar hakkında Pay Sahiplerimize bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılacak yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin müzakeresi ve onaya sunulması
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin Pay Sahipleri'nin onayına sunulması
13 - Yönetim Kurulu'nun 14 Şubat 2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2022 tarih ve 2022/36 Sayılı bülteni doğrultusunda şirketimiz hakkında yapılan inceleme kapsamında II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi uyarınca verilen 153.708,00-TL tutarlı idari para cezasının, Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerden sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne rücu edilip edilmeyeceğinin Genel Kurul'un onayına sunulması
15 - Şirketimiz Bilgilendirme Politikası hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi
16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun Pay Sahipleri'nin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi
17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerimize bilgi verilmesi
18 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Konfrut_2022_OGK_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin 25.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Alınan kararlar ektedir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153880


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Tam 9.132 9.382 -233,64  
Yarım 4.467 4.589 -129,00  
Çeyrek 2.240 2.294 -58,00  
Gümüş.Ons 22,85 22,88 -0,20  
Gümüş Gr. 14,62 14,64 -0,12  
B. Petrol 75,41 75,41 -2,95  
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