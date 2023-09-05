***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkKONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkKONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi14.02.2023 - 14.02.2024Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli toplantısında alınan karara istinaden başlatılan Geri Alım Programı kapsamında, Şirketimiz tarafından bugüne dek geri alınan toplam 78.750 TL nominal değerli payların satışı 05.09.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olup işlemin detaylarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 14.02.2023 tarihinde duyurulan Geri Alım Programımız devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarKNFRT 05/09/2023 78.750 % 0,06 19,83 % 0 566.830 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191882BIST