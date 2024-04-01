***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 12 Mart 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda ayrılma hakkına sahip ortaklarımızdan toplantıya katılıp olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhi koyan pay sahibi bulunmadığı için ayrılma hakkı süreci iptal edilmiştir.İptal Edilen SüreçAyrılma Hakkı Kullanımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265253BIST