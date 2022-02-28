***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.02.2022 18:01
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021/04. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
24/02/2022
Açıklamalar
2021/4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yer alan mali tablo ekte sunulmuştur.
Tablo, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005147
BIST
17:571.941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -11,21
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
17:5713,8183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0228
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
17:5715,5700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0604
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
17:57849,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 10,65
|Açılış
|: 849,36
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler17:57
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|ALCAR
|277,40
|36.237.198
|% 9,99
|
|EDATA
|22,10
|9.959.040
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|27.552.324
|% 9,89
|
|PKENT
|381,60
|11.767.005
|% -10,00
|
|AEFES
|24,18
|80.089.242
|% -9,91
|
|AGESA
|20,72
|4.905.722
|% -9,76
|
|IHYAY
|0,66
|12.049.080
|% -9,59
|
|IHEVA
|1,00
|39.624.147
|% -7,41
|
|THYAO
|25,82
|4.491.754.868
|% -5,42
|
|EREGL
|31,08
|2.495.057.404
|% -0,26
|
|KRDMD
|11,78
|2.462.649.449
|% 4,06
|
|TUPRS
|191,90
|1.560.165.968
|% 6,67
|
|GARAN
|11,16
|1.420.099.641
|% -1,93
|
|YKBNK
|3,58
|875.464.489
|% -2,45
|
|KRDMD
|11,78
|2.462.649.449
|% 4,06
|
|HUNER
|2,85
|482.308.198
|% 6,74
|
|THYAO
|25,82
|4.491.754.868
|% -5,42
|
|EKGYO
|2,00
|328.740.407
|% -1,96
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8002
|13,8183
|% 0,17
|
|Euro
|15,5021
|15,5700
|% -0,39
|
|Sterlin
|18,4637
|18,5563
|% 0,09
|
|Frank
|14,9683
|15,0585
|% 0,82
|
|Riyal
|3,6682
|3,6866
|% 0,04
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|23,16
|
|Altın Gr.
|849
|849
|10,67
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,85
|0,09
|
|B. Petrol
|97,62
|97,62
|3,50
|