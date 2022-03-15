***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince,Şirketimizin 2022 yılı finansal planlaması kapsamında Şirketimiz'in Döhler Grubu iştiraki olan Döhler Gıda Sanayi A.Ş.'ye yapacağı satışların bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan hasılatına oranının %10'u geçeceği öngörülmüş, yukarıda bahsedilen ilişkili kuruluşun Şirketimiz ile yaptığı işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu değerlendirilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010715BIST