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***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

28.03.2023 20:28
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2023 yılı finansal planlaması kapsamında
Şirketimizin Döhler Grubu iştiraki olan Döhler Gıda Sanayi A.Ş.'ye yapacağı satışların ilgili hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan hasılatına oranının %10'u geçeceği öngörülmüş olup işbu raporda ilişkili kuruluş Döhler Gıda Sanayi A.Ş. ile Şirketimiz arasında yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu değerlendirilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128892


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