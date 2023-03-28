***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2023 yılı finansal planlaması kapsamındaŞirketimizin Döhler Grubu iştiraki olan Döhler Gıda Sanayi A.Ş.'ye yapacağı satışların ilgili hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan hasılatına oranının %10'u geçeceği öngörülmüş olup işbu raporda ilişkili kuruluş Döhler Gıda Sanayi A.Ş. ile Şirketimiz arasında yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu değerlendirilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128892BIST