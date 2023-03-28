***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
28.03.2023 20:28
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2023 yılı finansal planlaması kapsamında
Şirketimizin Döhler Grubu iştiraki olan Döhler Gıda Sanayi A.Ş.'ye yapacağı satışların ilgili hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan hasılatına oranının %10'u geçeceği öngörülmüş olup işbu raporda ilişkili kuruluş Döhler Gıda Sanayi A.Ş. ile Şirketimiz arasında yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu değerlendirilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128892
BIST
17:594.811
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -186,35
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.811
17:5919,1259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0390
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,3023
En Düşük
19,0703
17:5920,7788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1592
|Açılış
|: 21,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
21,1019
En Düşük
20,5380
17:591.211,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 11,04
|Açılış
|: 1.211,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.225,06
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TDGYO
|11,33
|6.335.218
|% 10,00
|
|LUKSK
|82,05
|27.142.209
|% 9,99
|
|EKSUN
|65,00
|1.909.310
|% 9,98
|
|AVHOL
|20,72
|37.274.615
|% 9,98
|
|KRGYO
|11,57
|21.077.030
|% 9,98
|
|ALFAS
|345,60
|610.698.163
|% -10,00
|
|METUR
|4,68
|17.140.992
|% -10,00
|
|CANTE
|47,34
|239.268.570
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.707.118
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,39
|93.507.687
|% -9,97
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|EREGL
|35,80
|2.927.388.678
|% -4,23
|
|THYAO
|119,40
|2.886.203.790
|% -4,71
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|EKGYO
|6,37
|1.099.609.838
|% -7,41
|
|YKBNK
|9,80
|1.494.138.038
|% -3,45
|
|IZMDC
|6,50
|800.938.278
|% 0,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1132
|19,1260
|% 0,20
|
|Euro
|20,7160
|20,7398
|% 0,58
|
|Sterlin
|23,5135
|23,6315
|% 0,55
|
|Frank
|20,6979
|20,8226
|% -0,33
|
|Riyal
|5,0740
|5,0995
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.972
|14,95
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.213
|11,97
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.215
|8.314
|73,00
|
|Yarım
|4.027
|4.069
|36,00
|
|Çeyrek
|2.013
|2.034
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|0,17
|
|B. Petrol
|78,25
|78,25
|0,49
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -173, 24 kaybederek (% -3.16 ) 5, 313
-
17:59XU100
Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
-
17:59CUSAN
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
-
17:58METUR
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 300 adet işlem
-
17:57ANHYT
Yüzde -10.79 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 265, 983 adet işlem