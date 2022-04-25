***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 2021 yılı karından ödenecek vergilerin düşülmesinden ve 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan karın şirketin mevcut ticari ve finansal borçlarının ödenmesi ve yapılan yatırımlarla artan kapasite nedeniyle yüksek üretim sezonundaki nakit ihtiyaçları gözetilerek Koronavirüs (Covid-19) ve ekonomi gelişmeleri nedeniyle ihtiyatlılık prensibi ile finansal yapısının da güçlendirilmesi amacıyla Geçmiş Yıl Karlarına aktarılmasına ve 2021 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına ve konunun Genel Kurul onayına sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023544BIST