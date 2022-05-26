***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.05.2022 18:57
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtılmayacağına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurulun bilgisine sunulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 22.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.05.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KNFRT, TRAKNFRT91A9 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KNFRT, TRAKNFRT91A9 0 0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EK-2 Konfrut - YK Kar Payı Dağıtımı Önerisi 2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032805
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 32,74
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.456
En Düşük
2.421
18:0516,3799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0153
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2440
18:0517,5869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1174
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4329
18:05970,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,75
|Açılış
|: 970,02
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|26,18
|129.547.652
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|32.144.937
|% 9,99
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|UFUK
|38,62
|1.020.034
|% 9,97
|
|RODRG
|16,00
|3.856.679
|% 9,97
|
|KZBGY
|75,15
|48.808.458
|% -9,95
|
|NUGYO
|5,00
|231.934.852
|% -9,91
|
|MEPET
|3,67
|42.862.963
|% -9,83
|
|MMCAS
|2,49
|145.287
|% -6,39
|
|HUNER
|2,57
|76.133.734
|% -5,51
|
|THYAO
|44,46
|6.082.092.082
|% 4,22
|
|SISE
|20,90
|2.716.423.873
|% -0,67
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|ARCLK
|81,25
|1.782.989.326
|% 9,21
|
|KOZAL
|193,70
|1.710.241.092
|% 3,42
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,33
|338.521.833
|% 5,56
|
|YKBNK
|4,55
|866.397.101
|% 0,66
|
|HALKB
|5,53
|1.001.444.369
|% -2,30
|
|DOHOL
|3,76
|660.098.052
|% 3,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-6,03
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-4,48
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,95
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,53
|-0,05
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,18
|