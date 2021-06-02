***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.06.2021 23:18
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Yükseltilmes Hususunnda Bilgilendirme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.06.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 33.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 132.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 02.06.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.06.2021
Ek Açıklamalar
Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinde yazılı kayıt sermaye tavanının 33.000.000 TL 'ndan 132.000.000 TL 'na yükseltilmesi hususunda gerekli iznin alınması için II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin M.6/4 ve diğer ilgili hükümleri uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na 02.06.2021 Tarih ve 5/103 sayı ile başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EK 6 YK Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939745
BIST
18:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,31
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
18:058,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0132
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,6059
En Düşük
8,5927
18:0510,5246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0266
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,5246
En Düşük
10,4979
18:05527,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 6,84
|Açılış
|: 527,42
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|280,50
|1.939.328
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.962.372
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,00
|71.213.743
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|3.400.453
|% 9,96
|
|EUKYO
|5,98
|5.855.213
|% 9,93
|
|MRGYO
|1,26
|15.162.251
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,10
|3.172.257
|% -10,00
|
|DARDL
|18,89
|31.028.960
|% -9,96
|
|METUR
|25,00
|43.845.682
|% -9,42
|
|IZFAS
|6,69
|17.400.743
|% -8,73
|
|SASA
|34,78
|1.866.660.572
|% 2,60
|
|THYAO
|13,65
|1.526.217.664
|% 1,19
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% -0,49
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 2,41
|
|TUPRS
|101,50
|835.748.859
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,21
|673.008.728
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|413.065.167
|% 4,33
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% -0,49
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 2,41
|
|ZOREN
|2,11
|253.949.466
|% 7,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5816
|8,6059
|% 0,15
|
|Euro
|10,4911
|10,5246
|% 0,25
|
|Sterlin
|12,1380
|12,1988
|% 1,00
|
|Frank
|9,5298
|9,5873
|% 0,80
|
|Riyal
|2,2843
|2,2958
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|7,80
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,86
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.535
|45,00
|
|Tam
|3.469
|3.557
|47,40
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|22,93
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|28,15
|28,19
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,78
|7,79
|0,00
|
|B. Petrol
|71,25
|71,25
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OYAYO
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 908, 228 adet işlem
-
17:57MTRKS
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 440 adet işlem
-
17:56FMIZP
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 112.80 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 293 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 56 kaybederek (% -0.04 ) 1, 252
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, MZHLD, TRCAS, YAYLA, VAKKO, EPLAS, KENT