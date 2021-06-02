***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Yükseltilmes Hususunnda BilgilendirmeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.06.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 33.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 132.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 02.06.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.06.2021Ek AçıklamalarŞirket esas sözleşmesinin 7. maddesinde yazılı kayıt sermaye tavanının 33.000.000 TL 'ndan 132.000.000 TL 'na yükseltilmesi hususunda gerekli iznin alınması için II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin M.6/4 ve diğer ilgili hükümleri uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na 02.06.2021 Tarih ve 5/103 sayı ile başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 EK 6 YK Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939745BIST