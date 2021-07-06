***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının artırımına ilişkin TTSG ilanı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.06.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 33.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 132.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 02.06.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 10.06.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.06.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 06.07.2021Ek AçıklamalarT.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı'nın 10.06.2021 tarih ve E-29833736- 110.04.04. -7145 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.06.2021 tarih ve E-5003591-431.02-00064833748 sayılı iznine istinaden Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. Maddesinin değişiklik teklifi 24.06.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul'da alınan izinlere uygun olarak kabul edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.07.2021 tarih ve 10364 Sayılı nüshası ile ilan edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 YK Kararı Ek Tadil Metni.pdfEK: 2 SPK Onayı ve Tadil Metni.pdfEK: 3 Genel Kurul Ticaret Sicil İlan 2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947105BIST