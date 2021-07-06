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***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.07.2021 20:11



***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının artırımına ilişkin TTSG ilanı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.06.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 33.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 132.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 02.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.06.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.06.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 06.07.2021

Ek Açıklamalar
T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı'nın 10.06.2021 tarih ve E-29833736- 110.04.04. -7145 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.06.2021 tarih ve E-5003591-431.02-00064833748 sayılı iznine istinaden Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. Maddesinin değişiklik teklifi 24.06.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul'da alınan izinlere uygun olarak kabul edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.07.2021 tarih ve 10364 Sayılı nüshası ile ilan edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK Kararı Ek Tadil Metni.pdf
EK: 2 SPK Onayı ve Tadil Metni.pdf
EK: 3 Genel Kurul Ticaret Sicil İlan 2021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947105


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