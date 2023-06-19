***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliğinin Tescil ve İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 132.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 660.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.04.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.05.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 19.06.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metni İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19.06.2023 tarihinde tescil edilmiş olup aynı tarihli, 10855 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160092BIST