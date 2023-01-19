***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.01.2023 16:41
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki 19.01.2023 tarihli, E-18454353-100.06-14540 sayılı yazısına istinaden yaptığımız açıklamadır. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış herhangi özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103194
BIST
16:275.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -1,17
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
16:2718,8000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 19,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
16:2720,3375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0499
|Açılış
|: 20,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
16:271.154,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,09
|Açılış
|: 1.154,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.158,48
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler16:25
|VKING
|38,50
|1.607.452
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|180.687.417
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|115.293.252
|% 9,98
|
|PKART
|26,04
|14.267.014
|% 9,97
|
|IDGYO
|3,64
|9.076.686
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,31
|203.140.985
|% -7,60
|
|GMTAS
|8,03
|65.850.798
|% -6,84
|
|UZERB
|165,60
|726.181
|% -6,33
|
|KZBGY
|27,64
|326.257.196
|% -5,15
|
|DIRIT
|5,85
|217.150
|% -4,88
|
|THYAO
|152,80
|12.521.327.790
|% 2,48
|
|EREGL
|40,36
|5.296.154.796
|% -0,54
|
|ASELS
|61,50
|5.095.516.988
|% -2,46
|
|KRDMD
|19,37
|4.840.478.276
|% -0,26
|
|TUPRS
|580,30
|3.082.282.861
|% -0,97
|
|EKGYO
|8,46
|2.661.629.297
|% 0,48
|
|YKBNK
|9,63
|2.514.917.240
|% -0,31
|
|KRDMD
|19,37
|4.840.478.276
|% -0,26
|
|ISCTR
|11,55
|2.069.976.652
|% 1,49
|
|AKBNK
|17,40
|3.078.130.474
|% 0,23
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7928
|18,7990
|% 0,00
|
|Euro
|20,3322
|20,3451
|% 0,28
|
|Sterlin
|23,1255
|23,2415
|% 0,01
|
|Frank
|20,4157
|20,5387
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9895
|5,0145
|% 0,03
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|5,57
|
|Altın Gr.
|1.153
|1.153
|2,61
|
|Cumhuriyet
|7.789
|7.906
|-51,00
|
|Tam
|7.828
|7.885
|6,00
|
|Yarım
|3.814
|3.859
|3,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.929
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,11
|14,13
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,60
|84,60
|-0,38
|