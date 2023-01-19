***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki 19.01.2023 tarihli, E-18454353-100.06-14540 sayılı yazısına istinaden yaptığımız açıklamadır. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış herhangi özel bir durum bulunmamaktadır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103194BIST