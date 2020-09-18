***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu`muzun 04.09.2020 tarih 2020/9 sayılı kararı ile Dirk Kruse`nin Yönetim Kurulu Üyeliği`nden ayrılması nedeniyle, TTK 363. maddesine göre selefinin görev süresi boyunca görev yapmak üzere Christian Hebeler atanmıştır. Söz konusu atama yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Şirketimiz Genel Kurulu`nun onayına sunulacaktır. Yine Yönetim Kurulu`muzun 04.09.2020 tarih 2020/9 sayılı kararı uyarınca mevcut yönetim kurulu üyelerimiz arasında yapılan görev dağılımı neticesinde Can Aydemir Yönetim Kurulu Başkanı, Kerim Aydemir ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak belirlenmiştir. Yukarıda yer alan hususlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 17.09.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875768BIST