***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.09.2020 18:59
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu`muzun 04.09.2020 tarih 2020/9 sayılı kararı ile Dirk Kruse`nin Yönetim Kurulu Üyeliği`nden ayrılması nedeniyle, TTK 363. maddesine göre selefinin görev süresi boyunca görev yapmak üzere Christian Hebeler atanmıştır. Söz konusu atama yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Şirketimiz Genel Kurulu`nun onayına sunulacaktır. Yine Yönetim Kurulu`muzun 04.09.2020 tarih 2020/9 sayılı kararı uyarınca mevcut yönetim kurulu üyelerimiz arasında yapılan görev dağılımı neticesinde Can Aydemir Yönetim Kurulu Başkanı, Kerim Aydemir ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak belirlenmiştir. Yukarıda yer alan hususlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 17.09.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875768
BIST
17:591.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
17:597,5761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0294
|Açılış
|: 7,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5788
En Düşük
7,5327
17:598,9870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0331
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9925
En Düşük
8,9268
17:59475,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,83
|Açılış
|: 475,55
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
476,22
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CRFSA
|16,39
|222.307.219
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.771,00
|1.194.511
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.480.798
|% 10,00
|
|AYCES
|77,55
|7.073.641
|% 10,00
|
|MRSHL
|343,50
|25.516.523
|% -9,98
|
|CMBTN
|101,10
|28.576.963
|% -9,97
|
|DOKTA
|32,14
|24.305.353
|% -9,97
|
|CMENT
|35,56
|30.967.356
|% -9,97
|
|YONGA
|66,00
|3.075.270
|% -9,96
|
|KRDMD
|3,24
|1.554.479.354
|% 3,18
|
|PETKM
|4,40
|1.007.731.118
|% 0,69
|
|HLGYO
|2,50
|692.002.693
|% 3,31
|
|VKGYO
|3,39
|571.687.757
|% 3,67
|
|DGKLB
|2,61
|470.569.938
|% -9,06
|
|KRDMD
|3,24
|1.554.479.354
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,50
|692.002.693
|% 3,31
|
|PETKM
|4,40
|1.007.731.118
|% 0,69
|
|DGKLB
|2,61
|470.569.938
|% -9,06
|
|VKGYO
|3,39
|571.687.757
|% 3,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5728
|7,5761
|% 0,39
|
|Euro
|8,9801
|8,9870
|% 0,37
|
|Sterlin
|9,7761
|9,8251
|% 0,16
|
|Frank
|8,2955
|8,3455
|% 0,27
|
|Riyal
|2,0131
|2,0232
|% 0,37
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|9,78
|
|Altın Gr.
|475
|476
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.200
|22,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|23,68
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|11,45
|
|Çeyrek
|762
|779
|5,73
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,96
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,28
|43,28
|-0,03
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59CMBTN
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 101.30 lira fiyatla işlem gören hissede 259, 031 adet işlem
-
17:58INFO
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 996, 765 adet işlem
-
17:57AKYHO
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 5.71 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 993, 545 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 100, 828 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 110 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 11, 120.00 milyon TL de