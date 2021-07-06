***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKayıtlı Sermayesi 132.000.000TL, ödenmiş sermayesi 33.000.000TL olan şirketimizin ödenmiş sermayesinin beheri 1 kuruş nominal değerde 9.900.000.000 adet pay karşılığı 99.000.000TL tutarında tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz arttırılarak 132.000.000TL'ye çıkarılmasına, bedelsiz olarak arttırılan 99.000.000TL sermayenin tamamının 84.151.322,91-TL tutarındaki geçmiş yıl karlarından ve kalan kısmı 24.740.316,83-TL tutarındaki olağanüstü yedeklerden karşılanmasına ve hissedarlara sermaye payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmasına, (Yönetim Kurulu tarih 05.07.2021 sayı 2021/12) Ortaklarımızın artırılıması gerçekleştirilecek olan 99.000.000-TL sermayeyi temsil eden paylardan sahip oldukları payların %300'ü oranında bedelsiz pay alma hakları vardır. Sermaye artırımının gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve bu amaçlı gerekli başvuruların yapılıp gerekli işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket yönetimi yetkilendirilmiş olup,İhraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat süreci başlayacaktır.Söz konusu sermaye artış kararı, Şirketimizin tarım alanındaki vizyonuyla paralel olarak önümüzdeki dönemde yapacağı yatırımlar için güçlü bir zemin oluşturacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947102BIST