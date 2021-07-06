***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2021 19:48
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kayıtlı Sermayesi 132.000.000TL, ödenmiş sermayesi 33.000.000TL olan şirketimizin ödenmiş sermayesinin beheri 1 kuruş nominal değerde 9.900.000.000 adet pay karşılığı 99.000.000TL tutarında tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz arttırılarak 132.000.000TL'ye çıkarılmasına, bedelsiz olarak arttırılan 99.000.000TL sermayenin tamamının 84.151.322,91-TL tutarındaki geçmiş yıl karlarından ve kalan kısmı 24.740.316,83-TL tutarındaki olağanüstü yedeklerden karşılanmasına ve hissedarlara sermaye payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmasına, (Yönetim Kurulu tarih 05.07.2021 sayı 2021/12) Ortaklarımızın artırılıması gerçekleştirilecek olan 99.000.000-TL sermayeyi temsil eden paylardan sahip oldukları payların %300'ü oranında bedelsiz pay alma hakları vardır. Sermaye artırımının gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve bu amaçlı gerekli başvuruların yapılıp gerekli işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket yönetimi yetkilendirilmiş olup,İhraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat süreci başlayacaktır.
Söz konusu sermaye artış kararı, Şirketimizin tarım alanındaki vizyonuyla paralel olarak önümüzdeki dönemde yapacağı yatırımlar için güçlü bir zemin oluşturacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947102
BIST
18:051.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,06
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.383
18:058,6951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0307
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7041
En Düşük
8,6270
18:0510,2871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0058
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
18:05501,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,67
|Açılış
|: 501,94
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,67
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GWIND
|3,74
|137.907.202
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.231.464
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|ISBIR
|5.394,60
|2.669.560
|% -10,00
|
|FADE
|21,88
|60.951.180
|% -7,37
|
|NIBAS
|12,15
|9.089.037
|% -6,47
|
|DIRIT
|3,52
|561.323
|% -6,13
|
|MERIT
|16,07
|894.166
|% -5,86
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% -0,35
|
|THYAO
|13,88
|826.856.109
|% -1,70
|
|EREGL
|18,02
|521.042.506
|% -1,10
|
|KOZAL
|110,20
|499.797.036
|% -1,08
|
|AKBNK
|5,37
|494.874.881
|% -1,29
|
|YKBNK
|2,22
|494.002.022
|% -0,45
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% -0,35
|
|PEKGY
|1,33
|144.817.680
|% 3,10
|
|TSKB
|1,28
|127.252.223
|% -0,78
|
|ODAS
|1,97
|179.775.068
|% 3,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6911
|8,6951
|% 0,35
|
|Euro
|10,2814
|10,2871
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9595
|12,0195
|% -0,04
|
|Frank
|9,3684
|9,4248
|% 0,11
|
|Riyal
|2,3113
|2,3229
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|4,58
|
|Altın Gr.
|502
|502
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,18
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,59
|74,59
|-2,57
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 34 kaybederek (% -0.49 ) 1, 494
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PSDTC, PSDTC
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 11, 432.00 milyon TL de
-
17:56BAYRK
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 632 adet işlem