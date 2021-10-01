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***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.10.2021 17:47



***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,
Şirketimizin İktisadi kalkınmasına etkin ve yaygın şekilde katılımını talep ettiğimiz değerli şirket yatırımcılarımızın son dönemdeki artan şikâyetleri sebebiyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ilgili hükümleri uyarınca şirketimizi ve şirket yatırımcılarımızı zarara uğratan, Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler hakkında gerekli tahkikatın gerçekleşebilmesi ve haklarında yasal yaptırımın sağlanabilmesi maksadıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiş ve ilgili başvuru yapılmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966157


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Yarım 1.592 1.634 4,70  
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Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,06  
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