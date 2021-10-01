***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,Şirketimizin İktisadi kalkınmasına etkin ve yaygın şekilde katılımını talep ettiğimiz değerli şirket yatırımcılarımızın son dönemdeki artan şikâyetleri sebebiyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ilgili hükümleri uyarınca şirketimizi ve şirket yatırımcılarımızı zarara uğratan, Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler hakkında gerekli tahkikatın gerçekleşebilmesi ve haklarında yasal yaptırımın sağlanabilmesi maksadıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasınaToplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiş ve ilgili başvuru yapılmıştır.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966157BIST