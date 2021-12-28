***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin T.C. Kartal 21.Noterliği'nce 28/12/2021 tarih ve 52800 yevmiye numarası ile onaylanan 28/12/2021 tarih ve 2021/22 sayılı Yönetim Kurulu kararı ileİstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 258824-0 sicil numarası ile kayıtlı DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin uhdesinde bulunan beheri 1,00 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde toplam 5.000.000 (beşmilyon) adet payının İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 257565-5 sicil numarası ile kayıtlı hali hazırda sermaye payının %50'sine (yüzdeelli) sahip olduğumuz KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ payının satın alım işlemi için KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ'nin değerlemesi yaptırılmıştır. Zen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin SPK'nın Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (III-62.1) ve Uluslararası Değerleme Standartları uyarınca yapılan Fiyat Tespit Çalışması sonucunda hazırlanan 28/12/2021 tarihli değerleme danışmanlık raporu ile devre konu %50 oranındaki şirket paylarına 2.398.139,00 TL (ikimilyonüçyüzdoksansekizbinyüzotuzdokuzTürkLirası) değer biçilmiştir. Buna göre(i) KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ'nin kalan %50 payının 2.398.139,00 TL (ikimilyonüçyüzdoksansekizbinyüzotuzdokuzTürkLirası) bedelle satın alınmasına, bedelin pay satın alım işlemi sırasında peşin olarak nakden ödenmesine,(ii) Bu doğrultuda DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ile pay devir sözleşmesi imzalanmasına,oy çokluğu ile karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986753BIST