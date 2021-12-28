***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2021 18:20
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin T.C. Kartal 21.Noterliği'nce 28/12/2021 tarih ve 52800 yevmiye numarası ile onaylanan 28/12/2021 tarih ve 2021/22 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 258824-0 sicil numarası ile kayıtlı DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin uhdesinde bulunan beheri 1,00 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde toplam 5.000.000 (beşmilyon) adet payının İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 257565-5 sicil numarası ile kayıtlı hali hazırda sermaye payının %50'sine (yüzdeelli) sahip olduğumuz KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ payının satın alım işlemi için KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ'nin değerlemesi yaptırılmıştır. Zen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin SPK'nın Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (III-62.1) ve Uluslararası Değerleme Standartları uyarınca yapılan Fiyat Tespit Çalışması sonucunda hazırlanan 28/12/2021 tarihli değerleme danışmanlık raporu ile devre konu %50 oranındaki şirket paylarına 2.398.139,00 TL (ikimilyonüçyüzdoksansekizbinyüzotuzdokuzTürkLirası) değer biçilmiştir. Buna göre
(i) KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ'nin kalan %50 payının 2.398.139,00 TL (ikimilyonüçyüzdoksansekizbinyüzotuzdokuzTürkLirası) bedelle satın alınmasına, bedelin pay satın alım işlemi sırasında peşin olarak nakden ödenmesine,
(ii) Bu doğrultuda DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ile pay devir sözleşmesi imzalanmasına,
oy çokluğu ile karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986753
BIST
18:051.850
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -46,65
|Açılış
|: 1.913
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897
|
1.916
En Düşük
1.831
18:0511,8965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0747
|Açılış
|: 11,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5200
|
11,9203
En Düşük
11,7593
18:0513,4938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1074
|Açılış
|: 13,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9700
|
13,4938
En Düşük
13,3150
18:05686,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 12,63
|Açılış
|: 687,14
|
|Önceki Kapanış
|: 674,25
|
698,78
En Düşük
669,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|19,36
|6.419.827
|% 10,00
|
|YEOTK
|58,35
|128.375.246
|% 9,99
|
|EDATA
|19,82
|16.506.724
|% 9,99
|
|HEDEF
|6,28
|86.917.010
|% 9,98
|
|PRKAB
|48,92
|12.870.901
|% 9,98
|
|SEYKM
|13,73
|10.762.060
|% -9,97
|
|TUCLK
|14,66
|11.341.062
|% -7,97
|
|TSPOR
|6,13
|182.911.848
|% -7,96
|
|TETMT
|347,50
|7.174.304
|% -7,85
|
|QNBFB
|39,70
|601.224
|% -7,80
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|SASA
|52,80
|1.850.279.441
|% 2,82
|
|SISE
|13,41
|1.544.686.375
|% -1,03
|
|EREGL
|27,82
|1.390.522.474
|% -3,13
|
|THYAO
|20,48
|1.312.551.011
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,20
|1.058.031.307
|% -0,90
|
|YKBNK
|3,44
|870.004.991
|% -6,01
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|ODAS
|1,32
|176.986.065
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,99
|1.052.446.997
|% -4,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8949
|11,8965
|% 0,63
|
|Euro
|13,4290
|13,4938
|% 0,80
|
|Sterlin
|15,8415
|15,9210
|% 2,17
|
|Frank
|12,8398
|12,9171
|% 2,22
|
|Riyal
|3,1393
|3,1550
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-0,61
|
|Altın Gr.
|687
|687
|12,89
|
|Cumhuriyet
|4.652
|4.722
|212,00
|
|Tam
|4.625
|4.747
|204,38
|
|Yarım
|2.236
|2.296
|98,86
|
|Çeyrek
|1.121
|1.148
|49,43
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,00
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,76
|8,78
|0,02
|
|B. Petrol
|78,84
|78,84
|0,04
|