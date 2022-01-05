***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28/12/2021 tarihinde imzalanan pay devir sözleşmesi ile Konfrut AG Tarım Anonim Şirketi'nin Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı haline gelmesi sebebiyle 2021 yılı yıllık finansal raporundan başlamak üzere finansal raporlarımız konsolide olarak yayınlanacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989065BIST