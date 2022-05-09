***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 100% iştiraki Konfrut AG Tarım A.Ş. 2021' de organik ve iyi tarım uygulamaları ile yetiştirilmiş sözleşmeli hammadde tedariğindeki büyümesini yeni üretim sezonunda çilek, elma, nar ve vişne projeleri ile devam ettirmektedir.2022 yılı üretim sezonu için, Zirai Hammadde Üretim ve Tedariki İş Birimi altında 264 çiftçi ile 100 milyon TL tutarında sözleşmeli üretim anlaşması yapılmıştır.Konfrut AG Tarım A.Ş., yeni nesil endüstriyel tarım unsurları ile sözleşmeli tarım kapsamında sağladığı finansal desteklere ek olarak beklenen ürün kalitesine ve verimliliğe ulaşabilmeleri adına, sahadaki uzman kadrosu ile sezon boyunca çiftçilere teknik ve lojistik destek vermeye devam edecektir.Yeni projelerin eklenmesi ile Konfrut AG Tarım A.Ş.' nin 2022 yılı içerisindeki taze meyve ve zirai hammadde satış kanallarıyla yapılacak olan organik ve iyi tarım satışlarının 20 bin tona ulaşması beklenmektedir.Ortaklarımıza ve kamuya saygıyla duyurulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027870BIST