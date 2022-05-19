***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.05.2022 16:08
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 100% iştiraki Konfrut AG Tarım A.Ş. faaliyet göstermekte olduğu üç ana iş biriminden "Lojistik: Tarım ürünleri entegre depolama ve lojistik faaliyetleri" altında, meyve ve sebze taşımacılığı için özel tasarlanmış fiber havuz ve frigo dorseler için 50 milyon TL değerinde yatırım kararı almıştır. Bu yatırımla 2022 yılında 100 bin tonun üzerinde zirai hammadde taşınması hedeflenmektedir.
Şirketimizin aldığı bu stratejik yatırım kararı, lojistik sektöründe mevcutta var olan ve ileride artması beklenen tedarik ve maliyet artış risklerini yönetebilmek adına kritik bir öneme sahiptir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031337
BIST
18:052.372
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|KAPLM
|66,00
|17.284.097
|% 10,00
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|IMASM
|46,90
|20.055.587
|% 9,99
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|PRKAB
|34,86
|91.325.170
|% 9,97
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|DAGHL
|23,68
|1.934.818
|% 9,94
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|NUGYO
|6,20
|119.932.091
|% 9,93
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|ORCAY
|19,71
|249.071.104
|% -10,00
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|UFUK
|38,70
|1.204.427
|% -10,00
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|ULUSE
|176,00
|77.650.811
|% -8,33
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|SMRTG
|21,22
|161.180.547
|% -8,22
|
|MNDRS
|3,05
|32.691.843
|% -7,58
|
|GARAN
|16,25
|4.002.770.588
|% 3,83
|
|ASELS
|22,78
|3.551.688.376
|% 2,43
|
|THYAO
|42,86
|2.797.038.138
|% 1,08
|
|SISE
|19,42
|1.862.960.415
|% -2,46
|
|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% -0,86
|
|YKBNK
|4,33
|1.566.112.231
|% -1,37
|
|EKGYO
|2,63
|681.140.631
|% 0,38
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|GARAN
|16,25
|4.002.770.588
|% 3,83
|
|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,20
|238.830.483
|% 2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|15,8912
|15,9083
|% 0,42
|
|Euro
|16,7849
|16,8056
|% -0,18
|
|Sterlin
|19,8249
|19,9243
|% 0,41
|
|Frank
|16,2674
|16,3654
|% 0,08
|
|Riyal
|4,2312
|4,2524
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.843
|1.844
|1,59
|
|Altın Gr.
|943
|943
|2,65
|
|Cumhuriyet
|6.237
|6.331
|-18,00
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|Tam
|6.205
|6.361
|-40,28
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|Yarım
|2.999
|3.077
|-19,49
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|Çeyrek
|1.504
|1.539
|-9,75
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|Gümüş.Ons
|21,75
|21,77
|-0,17
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|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,07
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|B. Petrol
|112
|112
|0,24
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