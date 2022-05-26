***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 100% iştiraki Konfrut AG Tarım A.Ş.‘nin faaliyet göstermekte olduğu üç ana iş biriminden "Hammadde: Zirai hammadde üretim ve tedariki" altında, Rize'nin İyidere ilçesindeki çay lifi peletleme tesisi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Yatırım Teşvik Belgesi (4.bölge) sağlanmıştır. Söz konusu tesisimiz planlandığı şekilde Haziran 2022'de faaliyete alınacaktır.7 bin metrekarelik kapalı alana sahip bu tesis ile mevcut peletleme kapasitesi iki katına çıkarılacak ve lojistik maliyetlerinde önemli bir avantaj elde edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032807BIST