***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.08.2022 18:55
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 100% iştiraki Konfrut AG Tarım A.Ş. faaliyet göstermekte olduğu üç ana iş biriminden "Hammadde: Zirai hammadde üretim ve tedariki " altında, Rize İyidere mevkiinde uzun dönemli kiralamış olduğu depoda yaptığı çay lifi peletleme tesisi yatırımı, Ağustos 2022 itibarıyla 5 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve tam kapasiteyle devreye alınmıştır.
Şirketimiz, Haziran ayında faaliyete geçen 7 bin metrekare kapalı alana sahip tesisimizde sürdürülebilir çay tarımının yapılması için çalışan ve bu doğrultuda standartlar belirleyen Yağmur Ormanları Birliği (Rainforest Alliance - RFA) sertifikasını da almayı başararak, bölgenin refahına, çevrenin korunmasına ve çiftçilerimizin sosyal ve ekonomik faydalarının gözetilmesine katkıda bulunmaktadır.
Şirketimiz çay hasadı birinci sürüm alımlarının %20'sini RFA sertifikalı olarak gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra, bu hasat döneminde organik siyah çay ve yeşil çay lifleri de alım programına dahil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057644
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|AKBNK
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|6.910
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