***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 100% iştiraki Konfrut AG Tarım A.Ş. faaliyet göstermekte olduğu üç ana iş biriminden "Hammadde: Zirai hammadde üretim ve tedariki " altında, Rize İyidere mevkiinde uzun dönemli kiralamış olduğu depoda yaptığı çay lifi peletleme tesisi yatırımı, Ağustos 2022 itibarıyla 5 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve tam kapasiteyle devreye alınmıştır.Şirketimiz, Haziran ayında faaliyete geçen 7 bin metrekare kapalı alana sahip tesisimizde sürdürülebilir çay tarımının yapılması için çalışan ve bu doğrultuda standartlar belirleyen Yağmur Ormanları Birliği (Rainforest Alliance - RFA) sertifikasını da almayı başararak, bölgenin refahına, çevrenin korunmasına ve çiftçilerimizin sosyal ve ekonomik faydalarının gözetilmesine katkıda bulunmaktadır.Şirketimiz çay hasadı birinci sürüm alımlarının %20'sini RFA sertifikalı olarak gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra, bu hasat döneminde organik siyah çay ve yeşil çay lifleri de alım programına dahil edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057644BIST