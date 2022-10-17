***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2022 18:11
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 100% iştiraki Konfrut AG Tarım A.Ş., faaliyet göstermekte olduğu üç ana iş biriminden Zirai Hammadde Üretim ve Tedariki İş Birimi altında 2021 yılında başlatmış olduğu sözleşmeli hammadde tedarikindeki büyümesini, 2022 yılı üretim sezonunda devam ettirmektedir.
Şirketimiz, Ekim 2022 itibarıyla Konya Karapınar bölgesinde 1400 dönümlük alanda, 850 ton malt üretimine uygun kalitedeki arpa üretimi icin sözleşmeli tarım anlaşması imzalayarak ürün portföyüne tahıl bitki grubu ürünlerini de katmıştır.
Sözleşmeli tarım, sürdürülebilir tarımın Türkiye'de geliştirilmesi için temel adımlardan biri olup, Şirketimizin sahadaki uzman kadrosu ve lojistik altyapısı ile önümüzdeki dönemde vereceği hizmetler çeşitlenerek devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072552
BIST
18:053.842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -6,06
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.805
18:0518,5843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
18:0518,3289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0369
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
18:05986,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,35
|Açılış
|: 986,32
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,88
|169.211.706
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|80.282.766
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|23.470.339
|% 10,00
|
|DAGHL
|27,28
|34.998.417
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|8.111.890
|% 10,00
|
|KIMMR
|7,22
|13.936.796
|% -9,98
|
|SAYAS
|23,12
|138.097.526
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.882.253.703
|% -9,90
|
|CMENT
|52,50
|1.091.875
|% -9,56
|
|KLRHO
|33,86
|238.926.691
|% -7,54
|
|THYAO
|97,25
|7.270.226.833
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|ASELS
|33,48
|4.151.527.507
|% 2,39
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|TSKB
|2,66
|1.111.334.490
|% -2,56
|
|ISCTR
|9,47
|3.421.041.207
|% 0,85
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5815
|18,5832
|% 0,02
|
|Euro
|18,3126
|18,3265
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,9387
|21,0437
|% -0,58
|
|Frank
|18,5815
|18,6934
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9318
|4,9565
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|0,17
|
|Altın Gr.
|985
|986
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.668
|6.754
|25,00
|
|Yarım
|3.249
|3.304
|15,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.653
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|89,79
|89,79
|-1,83
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58AGYO
Yüzde -7.29 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 658, 595 adet işlem
-
17:57KARSN
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 727, 373 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 3, 823 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 91, 962.00 milyon TL de
-
17:56YKBNK
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 584, 015, 613 adet işlem
-
17:55AEFES
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 49.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 812, 928 adet işlem