***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 100% iştiraki Konfrut AG Tarım A.Ş., faaliyet göstermekte olduğu üç ana iş biriminden Zirai Hammadde Üretim ve Tedariki İş Birimi altında 2021 yılında başlatmış olduğu sözleşmeli hammadde tedarikindeki büyümesini, 2022 yılı üretim sezonunda devam ettirmektedir.Şirketimiz, Ekim 2022 itibarıyla Konya Karapınar bölgesinde 1400 dönümlük alanda, 850 ton malt üretimine uygun kalitedeki arpa üretimi icin sözleşmeli tarım anlaşması imzalayarak ürün portföyüne tahıl bitki grubu ürünlerini de katmıştır.Sözleşmeli tarım, sürdürülebilir tarımın Türkiye'de geliştirilmesi için temel adımlardan biri olup, Şirketimizin sahadaki uzman kadrosu ve lojistik altyapısı ile önümüzdeki dönemde vereceği hizmetler çeşitlenerek devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072552BIST