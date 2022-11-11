***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2022 18:13
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Yatırımcılarımız,
Şirketimiz Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin pay piyasasında son dönemde yaşanan fiyat hareketlerine ilişkin yatırımcılarımızdan gelen e-postalar üzerine açıklama yapılması gerekliliği oluşmuştur.
Şirketimizin 8 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan 01.01.2022 – 30.09.2022 dönemine ilişkin konsolide finansal raporlarından da görüleceği üzere Şirketimiz 2022 yılı ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli seviyede büyüme sağlamış ve bu dönemde net satışlarını %215, net dönem kârını ise %439 artırmıştır. Bu büyümede, Şirketimizin %100 oranında iştiraki Konfrut AG Tarım A.Ş.'nin tarım sektörüne odaklanarak tarımın her alanında uçtan uca dijital bir tedarik zinciri oluşturması hedefiyle çalışması etkili olmuştur. Güçlü finansal yapıya sahip olan Şirketimiz faaliyetlerine büyümeye odaklanarak devam etmektedir. Şirketimizin paylarının fiyatı Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetiminde tamamen piyasa koşullarında oluşmakta olup yatırımcılarımızın yatırım kararlarını etkileyebilecek tüm gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden paylaşılmaktadır. Mevcut durumda Şirketimizin paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişme bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079580
BIST
18:054.456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -11,57
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.428
18:0518,5457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0558
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
18:0519,1223
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,2705
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
18:051.048,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,97
|Açılış
|: 1.048,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AKENR
|4,40
|90.286.807
|% 10,00
|
|MNDRS
|10,56
|149.910.326
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|28.155.164
|% 10,00
|
|BRYAT
|956,30
|202.328.786
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|366.868.508
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|22.232.229
|% -10,00
|
|KZBGY
|16,53
|264.710.238
|% -9,97
|
|GLBMD
|10,95
|52.336.813
|% -9,95
|
|TURGG
|266,50
|39.591.485
|% -8,23
|
|IZFAS
|5,35
|16.065.732
|% -6,30
|
|THYAO
|111,90
|8.903.737.142
|% -1,32
|
|EREGL
|36,46
|6.622.843.993
|% -2,88
|
|ASELS
|38,86
|6.082.624.676
|% 2,16
|
|PETKM
|14,26
|3.999.458.487
|% -1,52
|
|EKGYO
|5,31
|3.608.766.566
|% -1,30
|
|EKGYO
|5,31
|3.608.766.566
|% -1,30
|
|ODAS
|10,76
|3.449.856.710
|% 7,82
|
|YKBNK
|9,66
|3.080.182.108
|% -1,13
|
|SKBNK
|2,17
|641.312.439
|% -2,69
|
|PETKM
|14,26
|3.999.458.487
|% -1,52
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5368
|18,5461
|% 0,30
|
|Euro
|19,1119
|19,1300
|% 1,48
|
|Sterlin
|21,7063
|21,8152
|% 0,53
|
|Frank
|19,4348
|19,5518
|% 1,90
|
|Riyal
|4,9150
|4,9397
|% 0,24
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|6,37
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|6,62
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.920
|7.059
|41,00
|
|Yarım
|3.361
|3.451
|20,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.725
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,79
|12,81
|-0,08
|
|B. Petrol
|96,52
|96,52
|2,85
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 95, 026.00 milyon TL de
-
17:59KZBGY
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 294, 110 adet işlem
-
17:58TRILC
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 12.07 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 027, 307 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 194, 518 adet işlem
-
17:55ETILR
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 864, 522 adet işlem