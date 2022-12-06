***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2022 18:36
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uçtan uca dijital bir tarımsal tedarik zinciri oluşturma hedefi ile faaliyet gösteren Şirketimizin %100 iştiraki Konfrut AG Tarım A.Ş. (Konfrut AG), yeşil dönüşüme öncülük etme ve sıfır atık hedefi kapsamında, Yenilenebilir Biyokütle Enerji Tedariki alanında da faaliyet göstermeye başlamıştır.
Konfrut AG'nin temel üç iş biriminden "Endüstri" alanında gerçekleştirilecek faaliyet ile şirketin kapsamlı tedarik zinciri üzerinden Türkiye genelindeki yüksek kalori değeri olan tarım ve orman atıkları toplanacaktır. Biyokütle Enerji Santrallerine yıllık 100 bin ton çevreci ve yenilenebilir yakıt tedarik edilerek Şirketimizin cirosuna yıllık %6 büyüme katkısı sağlanması hedeflenmektedir.
Konfrut AG'nin yenilenebilir enerji alanında tedarik sağlaması, Şirketimizin hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir tedarik zinciri oluşturmasını mümkün kılarken, tarım sektöründe toplanan atıkların katma değerli şekilde kullanılarak ekonomiye geri kazandırılması da amaçlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084972
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,37
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
18:0519,5520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
18:051.061,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.061,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|122,10
|33.341.847
|% 10,00
|
|HKTM
|83,60
|74.466.887
|% 10,00
|
|AYES
|56,65
|2.689.082
|% 10,00
|
|BALAT
|15,97
|4.698.981
|% 9,99
|
|KSTUR
|348,00
|924.102
|% 9,99
|
|PEKGY
|3,33
|370.674.442
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|413.194.019
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% -9,97
|
|UZERB
|133,00
|3.288.203
|% -9,95
|
|UFUK
|70,20
|7.081.077
|% -9,94
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% -2,16
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,33
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 4,45
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% -0,41
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.526.962
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6303
|18,6413
|% 0,02
|
|Euro
|19,5338
|19,5520
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,6462
|22,7598
|% 0,09
|
|Frank
|19,7094
|19,8282
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|4,21
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.062
|2,89
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.143
|7.201
|33,00
|
|Yarım
|3.460
|3.521
|16,00
|
|Çeyrek
|1.735
|1.760
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,20
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,30
|13,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,96
|79,96
|-2,72
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ATAGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 689 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, PGSUS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 24 artarak (% 1.04 ) 4, 380
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KSTUR, DGNMO, BARMA, DAGI, RHEAG, BRKSN, KRDMA, KRDMB, ERCB
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALFAS, YESIL, PEKGY