***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUçtan uca dijital bir tarımsal tedarik zinciri oluşturma hedefi ile faaliyet gösteren Şirketimizin %100 iştiraki Konfrut AG Tarım A.Ş. (Konfrut AG), yeşil dönüşüme öncülük etme ve sıfır atık hedefi kapsamında, Yenilenebilir Biyokütle Enerji Tedariki alanında da faaliyet göstermeye başlamıştır.Konfrut AG'nin temel üç iş biriminden "Endüstri" alanında gerçekleştirilecek faaliyet ile şirketin kapsamlı tedarik zinciri üzerinden Türkiye genelindeki yüksek kalori değeri olan tarım ve orman atıkları toplanacaktır. Biyokütle Enerji Santrallerine yıllık 100 bin ton çevreci ve yenilenebilir yakıt tedarik edilerek Şirketimizin cirosuna yıllık %6 büyüme katkısı sağlanması hedeflenmektedir.Konfrut AG'nin yenilenebilir enerji alanında tedarik sağlaması, Şirketimizin hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir tedarik zinciri oluşturmasını mümkün kılarken, tarım sektöründe toplanan atıkların katma değerli şekilde kullanılarak ekonomiye geri kazandırılması da amaçlanmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084972BIST