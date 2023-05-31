***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı Konfrut AG Tarım A.Ş.'nin (Konfrut AG) Ege ve Marmara Bölgeleri'nde büyüyen ticaret hacmini ve operasyonel yönetimini desteklemek amacıyla açılan Konfrut AG İzmir Şubesi, tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından Zafer Mahallesi Akçay Caddesi No.142 Gaziemir, İzmir adresinde faaliyete başlamıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155108BIST