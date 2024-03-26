***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı Konfrut AG Tarım A.Ş. Zirai Hammadde Üretim ve Tedariki iş birimi faaliyetleri kapsamında 2023 siyah havuç sezonu için Konya'nın Ereğli ve Karapınar bölgeleri ile Hatay'ın Kırıkhan bölgesi çiftçileriyle toplam 16 bin dekar alanda sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla siyah havuç yetiştirmek üzere sözleşmeli tarım anlaşmaları imzalanmıştı. Geçtiğimiz Aralık ayında sözleşmeler kapsamında başlayan hasat, Ereğli ve Karapınar bölgelerinde tamamlanmış olup 2024 Mart sonu itibarıyla Kırıkhan'da siyah havuç hasadı başlayacaktır. Gerçekleştirilen sözleşmeli 2023 sezonu siyah havuç operasyonunun toplam 209 milyon TL ile ciroya katkı sağlaması beklenmektedir. Bu rakamın 63 milyon TL'lik kısmı Şirketimizin 2023 yılı cirosuna dahil olup kalan 146 milyon TL'lik kısmının ise 2024 yılının cirosuna etki edeceği öngörülmektedir. Şirketimiz yeni dönemde çiftçilerle gerçekleştireceği 2024 yılı siyah havuç sezonu sözleşme sürecini Mayıs ayı itibarıyla tamamlayacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262801BIST