***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2024 18:21
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Konfrut AG Tarım A.Ş. Zirai Hammadde Üretim ve Tedariki iş birimi faaliyetleri kapsamında 2023 siyah havuç sezonu için Konya'nın Ereğli ve Karapınar bölgeleri ile Hatay'ın Kırıkhan bölgesi çiftçileriyle toplam 16 bin dekar alanda sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla siyah havuç yetiştirmek üzere sözleşmeli tarım anlaşmaları imzalanmıştı. Geçtiğimiz Aralık ayında sözleşmeler kapsamında başlayan hasat, Ereğli ve Karapınar bölgelerinde tamamlanmış olup 2024 Mart sonu itibarıyla Kırıkhan'da siyah havuç hasadı başlayacaktır. Gerçekleştirilen sözleşmeli 2023 sezonu siyah havuç operasyonunun toplam 209 milyon TL ile ciroya katkı sağlaması beklenmektedir. Bu rakamın 63 milyon TL'lik kısmı Şirketimizin 2023 yılı cirosuna dahil olup kalan 146 milyon TL'lik kısmının ise 2024 yılının cirosuna etki edeceği öngörülmektedir. Şirketimiz yeni dönemde çiftçilerle gerçekleştireceği 2024 yılı siyah havuç sezonu sözleşme sürecini Mayıs ayı itibarıyla tamamlayacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262801
BIST
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18:058.807
En Düşük
|Değişim
|: -2,46%
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|Açılış
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|: 9.029
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9.049
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|: 0,23%
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|Açılış
|: 32,4900
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|Önceki Kapanış
|: 32,5400
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32,0860
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|: -0,03%
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|Açılış
|: 35,2000
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|Önceki Kapanış
|: 35,2500
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34,8188
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|Açılış
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|: 2.243,87
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En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|80,30
|9.179.346
|% 10,00
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|IZMDC
|6,71
|246.160.942
|% 10,00
|
|AKENR
|11,66
|29.979.213
|% 10,00
|
|PKART
|90,90
|80.330.118
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|124.824.611
|% 9,98
|
|PEKGY
|12,71
|636.582.492
|% -9,99
|
|KONYA
|10.117,50
|719.951.618
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|12.453.693
|% -9,99
|
|SODSN
|250,25
|14.466.722
|% -9,98
|
|SRVGY
|277,25
|55.317.124
|% -9,98
|
|THYAO
|285,25
|8.491.803.300
|% -0,17
|
|EREGL
|42,12
|5.208.001.760
|% -1,96
|
|ZOREN
|5,44
|5.071.825.930
|% -6,04
|
|AKBNK
|44,28
|5.036.821.546
|% 0,45
|
|PETKM
|21,30
|4.562.445.213
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,44
|5.071.825.930
|% -6,04
|
|ISCTR
|11,12
|4.558.345.895
|% -2,54
|
|PETKM
|21,30
|4.562.445.213
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,32
|1.736.767.788
|% -4,12
|
|YKBNK
|26,64
|4.467.737.195
|% -1,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1697
|32,1789
|% 0,23
|
|Euro
|34,8627
|34,8720
|% -0,03
|
|Sterlin
|40,9181
|41,1232
|% -0,21
|
|Frank
|35,8533
|36,0330
|% -0,62
|
|Riyal
|8,6377
|8,6810
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,44
|24,47
|% 0,66
|
|Platin
|905,22
|907,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,26
|998,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,75
|85,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.176,50
|2.176,80
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IHYAY
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 912, 819 adet işlem
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17:58ORCAY
Yüzde -6.18 oranında düşüşle 11.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 447, 605 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -269, 71 kaybederek (% -2.77 ) 9, 474
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17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ZOREN, EREGL
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17:57XU100
Endeks 8, 762 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 88, 108.00 milyon TL de