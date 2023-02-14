***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin pay fiyatında oluşan dalgalanmaların önlenmesi, pay fiyatının gerçek değerinin sağlıklı şekilde oluşumunun desteklenmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 120.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 24.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli toplantısında"Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarına ilişkin olarak pay fiyatında oluşan dalgalanmaların önlenmesi, pay fiyatının gerçek değerinin sağlıklı şekilde oluşumunun desteklenmesine katkıda bulunulması ve pay sahiplerinin korunması amaçlarıyla1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği gereğince konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı 14.02.2023 tarihli ve 9/177 sayılı ilke kararı uyarınca pay geri alımı yapılmasına,2. Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının her biri 0,01 TL nominal değerde 120.000.000 adet pay (1.200.000 TL nominal değer) olarak belirlenmesine,3. Geri alıma ilişkin ayrılacak olan fonun Şirketimizin iç kaynaklarından karşılanmak suretiyle en fazla 24.000.000 TL olarak belirlenmesine,4. İşbu Yönetim Kurulu Kararı kapsamında Şirketimiz paylarının geri alım işlemleri ile ilgili olarak sürenin karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yılın sonunda 14.02.2024 tarihinde sona erecek şekilde belirlenmesine, konu kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve konunun Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına"karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113202BIST