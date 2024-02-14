***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin pay fiyatında oluşan dalgalanmaların önlenmesi, pay fiyatının gerçek değerinin sağlıklı şekilde oluşumunun desteklenmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 120.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 24.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarKNFRT, TRAKNFRT91A9 27.04.2023 32.250 0,024 13,85 -KNFRT, TRAKNFRT91A9 04.05.2023 21.000 0,016 11,85 -KNFRT, TRAKNFRT91A9 05.05.2023 25.500 0,019 11,73 -Geri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)KNFRT, TRAKNFRT91A9 13,97 12,63 994.933 İç kaynaklardan 7.875.000 0,06Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 14.02.2023 tarihli kararıyla, Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarına ilişkin olarak pay fiyatında oluşan dalgalanmaların önlenmesi, pay fiyatının gerçek değerinin sağlıklı şekilde oluşumunun desteklenmesine katkıda bulunulması ve pay sahiplerinin korunması amaçlarıyla 1 yıl süreli olarak başlatılan Pay Geri Alım Programı bugün itibarıyla sona ermiş olup koşulların gerektirmesi durumunda Şirketimiz tarafından yeni bir Pay Geri Alım Programı başlatılabilecektir.Program sürecinde geri alınan payların detayı yukarıda tabloda yer verilmiş olup Geri Alım Programı kapsamında, geri alınan 78.750 TL nominal değerdeki payların tamamı 05.09.2023 tarihinde ortalama 19,83 TL/adet fiyat üzerinden satılmış ve yapılan işlemlerden Şirketimiz 566.830 TL kazanç elde etmiştir.Geri Alım Programı kapsamında yapılan alım-satım işlemlerinin ardından Şirketimizin 132.000.000 TL olan ödenmiş sermayesi %100 oranında bedelsiz artırılarak 264.000.000 TL'ye çıkarılmış ve hisse fiyatında düzeltme gerçekleşmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249629BIST