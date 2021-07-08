***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye arttırım süreci hakkında bilgilendirmeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 132.000.000Mevcut Sermaye (TL) 33.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 132.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviKNFRT, TRAKNFRT91A9 33.000.000 99.000.000,000 300,00000Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 33.000.000 99.000.000,000 300,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 84.151.322,91Diğer Kar Yedekleri (TL) 14.848.677,09Ek AçıklamalarKayıtlı Sermayesi 132.000.000TL, ödenmiş sermayesi 33.000.000TL olan şirketimizin ödenmiş sermayesinin beheri 1 kuruş nominal değerde 9.900.000.000 adet pay karşılığı 99.000.000TL tutarında tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz arttırılarak 132.000.000TL'ye çıkarılmasına, bedelsiz olarak arttırılan 99.000.000TL sermayenin tamamının 84.151.322,91-TL tutarındaki geçmiş yıl karlarından ve kalan kısmı 24.740.316,83-TL tutarındaki olağanüstü yedeklerden karşılanmasına ve hissedarlara sermaye payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmasına, (Yönetim Kurulu tarih 05.07.2021 sayı 2021/12) Ortaklarımızın artırılıması gerçekleştirilecek olan 99.000.000-TL sermayeyi temsil eden paylardan sahip oldukları payların %300'ü oranında bedelsiz pay alma hakları vardır. Sermaye artırımının gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve bu amaçlı gerekli başvuruların yapılıp gerekli işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket yönetimi yetkilendirilmiş olup,İhraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat süreci başlayacaktır.Söz konusu sermaye artış kararı, Şirketimizin tarım alanındaki vizyonuyla paralel olarak önümüzdeki dönemde yapacağı yatırımlar için güçlü bir zemin oluşturacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 YK Bedelsiz Sermaye Artışı 05.07.2021 .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949095BIST