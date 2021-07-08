Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.07.2021 18:33



***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye arttırım süreci hakkında bilgilendirme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 132.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 33.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 132.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
KNFRT, TRAKNFRT91A9 33.000.000 99.000.000,000 300,00000

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 33.000.000 99.000.000,000 300,00000

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 84.151.322,91
Diğer Kar Yedekleri (TL) 14.848.677,09


Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermayesi 132.000.000TL, ödenmiş sermayesi 33.000.000TL olan şirketimizin ödenmiş sermayesinin beheri 1 kuruş nominal değerde 9.900.000.000 adet pay karşılığı 99.000.000TL tutarında tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz arttırılarak 132.000.000TL'ye çıkarılmasına, bedelsiz olarak arttırılan 99.000.000TL sermayenin tamamının 84.151.322,91-TL tutarındaki geçmiş yıl karlarından ve kalan kısmı 24.740.316,83-TL tutarındaki olağanüstü yedeklerden karşılanmasına ve hissedarlara sermaye payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmasına, (Yönetim Kurulu tarih 05.07.2021 sayı 2021/12) Ortaklarımızın artırılıması gerçekleştirilecek olan 99.000.000-TL sermayeyi temsil eden paylardan sahip oldukları payların %300'ü oranında bedelsiz pay alma hakları vardır. Sermaye artırımının gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve bu amaçlı gerekli başvuruların yapılıp gerekli işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket yönetimi yetkilendirilmiş olup,İhraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat süreci başlayacaktır.
Söz konusu sermaye artış kararı, Şirketimizin tarım alanındaki vizyonuyla paralel olarak önümüzdeki dönemde yapacağı yatırımlar için güçlü bir zemin oluşturacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK Bedelsiz Sermaye Artışı 05.07.2021 .pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949095


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.373
Değişim :  -1,27% |  -17,60
Açılış :  1.388  
Önceki Kapanış :  1.391  
En Yüksek
1.391 En Düşük
1.373
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 11,57 11.817.274 % 9,98  
SILVR 5,64 36.528.844 % 9,94  
AVGYO 3,01 17.299.086 % 9,85  
DIRIT 3,50 651.069 % 9,72  
BASCM 12,35 230.369 % 9,10  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6858 8,6871 % 0,02  
Euro 10,2957 10,3066 % 0,55  
Sterlin 11,9269 11,9867 % -0,21  
Frank 9,4679 9,5249 % 1,33  
Riyal 2,3097 2,3213 % 0,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 503 503 -1,03  
Cumhuriyet 3.341 3.391 -3,00  
Tam 3.326 3.410 3,15  
Yarım 1.608 1.649 1,53  
Çeyrek 806 825 0,76  
Gümüş Gr. 7,23 7,24 -0,07  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru