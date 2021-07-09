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***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.07.2021 19:12



***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye arttırım süreci hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 132.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 33.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 132.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
KNFRT, TRAKNFRT91A9 33.000.000 99.000.000,000 300,00000

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 33.000.000 99.000.000,000 300,00000

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 84.151.322,91
Diğer Kar Yedekleri (TL) 14.848.677,09


Ek Açıklamalar
Şirketimiz, bedelsiz sermaye artırımı süreci kapsamında 09/07/2021 tarih ve E-54726 sayı ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'na başvuruda bulunmuştur.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK Bedelsiz Sermaye Artışı 05.07.2021 .pdf
EK: 2 SPK Başvuru Üst Yazısı 09.07.2021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950087


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EKIZ 7,48 684.375 % 10,00  
ERBOS 133,80 167.723.302 % 9,94  
NTGAZ 8,43 120.219.247 % 9,91  
KUTPO 51,95 127.387.872 % 8,96  
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