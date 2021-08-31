***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.08.2021 18:52
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye arttırım süreci hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni YK Kararı'nın güncellenmesine dair yatırımcıların bilgilendirilmesi.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 132.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 33.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 132.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
KNFRT, TRAKNFRT91A9 33.000.000 99.000.000,000 300,00000
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 33.000.000 99.000.000,000 300,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 74.259.683,17
Diğer Kar Yedekleri (TL) 24.740.316,83
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021
SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımı süreci kapsamında aldığı 05.07.2021 tarih ve 2021/12 nolu Yönetim Kurulu Kararı, alınan 2021/13 nolu karar ile güncellenmiştir.
Yasal kayıtlarımıza göre hazırlanan finansal tablolarımız kapsamında bedelsiz olarak arttırılan 99.000.000TL sermayenin 74.259.683,17 –TL'sinin geçmiş yıllar karından, kalan 24.740.316,83 –TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına ve hissedarlara sermaye payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sermaye Artırımına ilişkin 2021-13 Nolu YK Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961039
BIST