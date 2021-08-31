***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye arttırım süreci hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni YK Kararı'nın güncellenmesine dair yatırımcıların bilgilendirilmesi.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 132.000.000Mevcut Sermaye (TL) 33.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 132.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviKNFRT, TRAKNFRT91A9 33.000.000 99.000.000,000 300,00000Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 33.000.000 99.000.000,000 300,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 74.259.683,17Diğer Kar Yedekleri (TL) 24.740.316,83Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin bedelsiz sermaye artırımı süreci kapsamında aldığı 05.07.2021 tarih ve 2021/12 nolu Yönetim Kurulu Kararı, alınan 2021/13 nolu karar ile güncellenmiştir.Yasal kayıtlarımıza göre hazırlanan finansal tablolarımız kapsamında bedelsiz olarak arttırılan 99.000.000TL sermayenin 74.259.683,17 –TL'sinin geçmiş yıllar karından, kalan 24.740.316,83 –TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına ve hissedarlara sermaye payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Sermaye Artırımına ilişkin 2021-13 Nolu YK Kararı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961039BIST