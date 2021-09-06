***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin açıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 132.000.000Mevcut Sermaye (TL) 33.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 132.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviKNFRT, TRAKNFRT91A9 33.000.000 99.000.000,000 300,00000Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 33.000.000 99.000.000,000 300,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 74.259.683,17Diğer Kar Yedekleri (TL) 24.740.316,83Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 02.09.2021SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 02.09.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru sonucunda, sermayenin geçmiş yıl karlarından ve olağanüstü yedeklerden karşılanarak 33.000.000 TL'den 132.000.000 TL'ye artırılması nedeni ile ihrac edeceği 99.000,000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihrac belgesi SPK tarafından 02/09/2021 tarihinde onaylanmıştır.Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Borsa ihraç belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962100BIST