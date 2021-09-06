***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.09.2021 20:03
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 132.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 33.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 132.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
KNFRT, TRAKNFRT91A9 33.000.000 99.000.000,000 300,00000
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 33.000.000 99.000.000,000 300,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 74.259.683,17
Diğer Kar Yedekleri (TL) 24.740.316,83
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 02.09.2021
SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 02.09.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru sonucunda, sermayenin geçmiş yıl karlarından ve olağanüstü yedeklerden karşılanarak 33.000.000 TL'den 132.000.000 TL'ye artırılması nedeni ile ihrac edeceği 99.000,000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihrac belgesi SPK tarafından 02/09/2021 tarihinde onaylanmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borsa ihraç belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962100
BIST