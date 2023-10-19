***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru YapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.10.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 660.000.000Mevcut Sermaye (TL) 132.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 264.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviKNFRT, TRAKNFRT91A9 132.000.000 132.000.000,000 100,00000 KNFRT, TRAKNFRT91A9 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 132.000.000 132.000.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 132.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 19.10.2023SPK Başvuru Tarihi 19.10.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.10.2023 tarihli kararı kapsamındaŞirketimizin 660.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 132.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %100 oranında bedelsiz artırılarak 264.000.000-TL'ye çıkarılması hususunda hazırlanan İhraç Belgesi'nin ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarsının onaylanması amacıyla bugün 140333 sayı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Kamuyoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Konfrut Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207809BIST