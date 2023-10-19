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***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.10.2023 18:24
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.10.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 660.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 132.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 264.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
KNFRT, TRAKNFRT91A9 132.000.000 132.000.000,000 100,00000 KNFRT, TRAKNFRT91A9 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 132.000.000 132.000.000,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 132.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 19.10.2023
SPK Başvuru Tarihi 19.10.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.10.2023 tarihli kararı kapsamında
Şirketimizin 660.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 132.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %100 oranında bedelsiz artırılarak 264.000.000-TL'ye çıkarılması hususunda hazırlanan İhraç Belgesi'nin ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarsının onaylanması amacıyla bugün 140333 sayı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuyoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Konfrut Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207809


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Tam 11.911 12.013 18,00  
Yarım 5.974 6.031 10,00  
Çeyrek 2.978 3.016 6,00  
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