***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.02.2021 17:58
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SİNAN YİĞİT YAKUT Yatırımcı İlişkileri Müdürü 24.02.2021 216 545 68 68 sinan.yakut@dohler.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı 206124
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912314
BIST
17:591.486
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -32,24
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.485
17:597,2427
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,1375
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2497
En Düşük
7,0712
17:598,7753
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1387
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,8000
En Düşük
8,5921
17:59415,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,93
|Açılış
|: 415,46
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AGYO
|4,29
|59.707.026
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,24
|3.117.384
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|6.349.167
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.086,00
|946.859
|% 10,00
|
|SONME
|84,60
|10.178.297
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|IZFAS
|6,40
|4.301.287
|% -9,99
|
|EPLAS
|34,58
|4.434.040
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|881.649
|% -9,98
|
|KOZAL
|133,70
|2.460.942.375
|% 0,22
|
|THYAO
|12,82
|2.278.331.213
|% -1,54
|
|PETKM
|5,14
|2.012.991.992
|% -5,34
|
|GUBRF
|74,10
|2.003.300.223
|% -9,91
|
|SASA
|39,94
|1.925.592.299
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,27
|1.121.669.681
|% -2,99
|
|PETKM
|5,14
|2.012.991.992
|% -5,34
|
|TSKB
|1,76
|606.678.970
|% -2,22
|
|IHLAS
|0,90
|298.692.293
|% -9,09
|
|ODAS
|4,01
|1.254.216.003
|% 0,75
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2344
|7,2387
|% 1,88
|
|Euro
|8,7665
|8,7724
|% 1,57
|
|Sterlin
|10,1713
|10,2223
|% 1,72
|
|Frank
|7,9227
|7,9704
|% 1,32
|
|Riyal
|1,9210
|1,9307
|% 1,69
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-19,26
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,62
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,50
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|65,17
|65,17
|0,69
|