***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)DÖHLER GROUP SE 97.320.591,37 TRY 73,73http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060251BIST