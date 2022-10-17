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***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.10.2022 18:10
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SİNAN YİĞİT YAKUT Yatırımcı İlişkileri Müdürü 24.02.2021 216 545 68 68 yatirimci@konfrutag.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı 206124
CEMRE EKİCİ BAYRAM Yatırımcı İlişkileri Takım Lideri 17.10.2022 216 545 68 68 yatirimci@konfrutag.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı 214163




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072549


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AZTEK 20,46 202.985.954 % 10,00  
PENTA 484,00 7.450.212 % 10,00  
AKBNK 14,85 1.510.767.017 % 10,00  
ERCB 52,60 87.169.153 % 10,00  
MZHLD 92,45 83.403.098 % 9,99  
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Dolar 18,5715 18,5826 % 0,08  
Euro 18,2768 18,2964 % 1,28  
Sterlin 21,0914 21,1972 % 1,92  
Frank 18,5684 18,6803 % 0,97  
Riyal 4,9241 4,9488 % -0,06  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.656 1.656 11,23  
Altın Gr. 989 989 7,35  
Cumhuriyet 6.680 6.781 64,00  
Tam 6.667 6.742 -48,00  
Yarım 3.249 3.296 -24,00  
Çeyrek 1.627 1.648 -11,00  
Gümüş.Ons 18,70 18,73 0,44  
Gümüş Gr. 11,16 11,18 0,26  
B. Petrol 92,27 92,27 0,64  
Seans Raporu 17:59
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