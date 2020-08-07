***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi06/08/2020Karar Sayısı2020/7Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanıa) İşletmemizin 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ilişkin Seri II, No : 14.1 sayılı tebliğe göre hazırlanan ve 06.08.2020 tarih ve 2020/07 no. lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş, bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğin,b) Ortaklığımızdaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Ortaklığımızdaki görev ve sorumluluk alanımızdaki sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ile performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Kerim AydemirYönetim Kurulu BaşkanıCan AydemirYönetim Kurulu Başkan Vekilihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866903BIST