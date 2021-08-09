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***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

09.08.2021 21:14



***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/08/2021
Karar Sayısı
2021/15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                             FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 06.08.2021                
KARAR SAYISI: 2021/15
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK
BEYANI
 
a) İşletmemizin 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ilişkin Seri II, N14.1 sayılı tebliğe göre hazırlanan ve Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından denetlenerek imzalanan finansal tablolar ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
 
b) Ortaklığımızdaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet  raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması  sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c) Ortaklığımızdaki görev ve sorumluluk alanımızdaki sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu  dönem itibariyle, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri,  pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ile performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
Can AYDEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı
 
 
 
 
 
Kerim AYDEMİR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956518


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