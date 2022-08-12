***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi08/08/2022Karar Sayısı2022/08Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIa) İşletmemizin 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ilişkin Seri II, N14.1 sayılı tebliğe göre hazırlanan ve Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından denetlenerek imzalanan finansal tablolar ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğinib) Ortaklığımızdaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Ortaklığımızdaki görev ve sorumluluk alanımızdaki sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ile performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Yönetim Kurulu BaşkanıCan AydemirYönetim Kurulu Başkan VekiliKerim AydemirYönetim Kurulu ÜyesiMuhammed Enes Haşimhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055198BIST