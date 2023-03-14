***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih14/03/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıAçıklama metni içerisinde belirtilmiştir.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiKonsolide bazda ciroya olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimizin %100 iştiraki Konfrut AG Tarım A.Ş. (Konfrut AG), İzmir'in Menderes ilçesinde mukim bir üretim tesisiyle başta sanayi domatesi ve kalıntısız çilek olmak üzere sözleşmeli sebze ve meyve fidelerinin tedariki hususunda 1 yıllık süreyle iş birliği anlaşması gerçekleştirmiştir.Anlaşma çerçevesinde tesiste üretilen fidelerin tamamı Konfrut AG'nin sözleşmeli tarım kapsamında faaliyetlerini sürdüren çiftçilerine temin edilecektir.Bununla birlikte, Konfrut AG'nin bir yılın sonunda 20.000 m2 arazi üzerine kurulu ve 13.000 m2 kapalı alanda son teknoloji ile yıllık 150 milyon adet fide üretme kapasitesi bulunan bu şirketin paylarının %51'ini satın alma opsiyonu bulunmaktadır.Ekonomik sürdürülebilirlikte fide kalitesi, ürün verimliliğini doğrudan etkilemekte olup kritik öneme sahiptir. Gerçekleştirilen iş birliği sayesinde bu yeni iş kolundan Konfrut AG, 2023 yılı içerisinde yaklaşık olarak 50 milyon TL ciro elde etmeyi hedeflemektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124590BIST