Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

14.03.2023 18:17
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
14/03/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Açıklama metni içerisinde belirtilmiştir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Konsolide bazda ciroya olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
Açıklamalar

Şirketimizin %100 iştiraki Konfrut AG Tarım A.Ş. (Konfrut AG), İzmir'in Menderes ilçesinde mukim bir üretim tesisiyle başta sanayi domatesi ve kalıntısız çilek olmak üzere sözleşmeli sebze ve meyve fidelerinin tedariki hususunda 1 yıllık süreyle iş birliği anlaşması gerçekleştirmiştir.
Anlaşma çerçevesinde tesiste üretilen fidelerin tamamı Konfrut AG'nin sözleşmeli tarım kapsamında faaliyetlerini sürdüren çiftçilerine temin edilecektir.
Bununla birlikte, Konfrut AG'nin bir yılın sonunda 20.000 m2 arazi üzerine kurulu ve 13.000 m2 kapalı alanda son teknoloji ile yıllık 150 milyon adet fide üretme kapasitesi bulunan bu şirketin paylarının %51'ini satın alma opsiyonu bulunmaktadır. 
Ekonomik sürdürülebilirlikte fide kalitesi, ürün verimliliğini doğrudan etkilemekte olup kritik öneme sahiptir. Gerçekleştirilen iş birliği sayesinde bu yeni iş kolundan Konfrut AG, 2023 yılı içerisinde yaklaşık olarak 50 milyon TL ciro elde etmeyi hedeflemektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124590


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:595.207
Değişim :  -2,18% |  -115,87
Açılış :  5.331  
Önceki Kapanış :  5.323  
En Yüksek
5.348 En Düşük
5.207
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYSAS 27,72 33.321.848 % 10,00  
DGGYO 23,98 29.532.445 % 10,00  
ARMDA 412,50 33.303.176 % 10,00  
POLTK 2.310,00 115.237.483 % 10,00  
DESPC 17,39 16.132.763 % 9,99  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 18,9680 18,9872 % 0,07  
Euro 20,3475 20,3980 % 0,16  
Sterlin 22,9913 23,1066 % -0,06  
Frank 20,6854 20,8100 % 0,03  
Riyal 5,0373 5,0626 % -0,03  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.904 1.904 -9,68  
Altın Gr. 1.162 1.162 -0,02  
Cumhuriyet 7.803 7.921 8,00  
Tam 7.844 7.922 8,00  
Yarım 3.832 3.876 4,00  
Çeyrek 1.916 1.938 2,00  
Gümüş.Ons 21,68 21,71 -0,12  
Gümüş Gr. 13,23 13,25 0,01  
B. Petrol 77,64 77,64 0,14  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru