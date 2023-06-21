***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 21 Haziran 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesindeDenetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Muhammed Enes Haşim'in ve üyeliğe Emir Feyzi Güçlü'nün atanmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirmesine üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Muhammed Enes Haşim'in, üyeliklere Emir Feyzi Güçlü ve Sinan Yiğit Yakut'un atanmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Muhammed Enes Haşim'in ve üyeliklere Emir Feyzi Güçlü ve Bilsay Bilge'nin atanmasına, karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161015BIST